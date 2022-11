Che sia per necessità o a fin di bene, questi segni zodiacali tendono a raccontare un po’ troppe bugie, occhio a fidarti di loro!

Che ognuno di noi abbia le sue qualità e i suoi difetti non è in dubbio. Ovviamente, però, nel nostro rapportarci agli altri dobbiamo sempre tenere conto di situazioni, circostanze e tanto altro. Niente è mai tutto bianco o nero, la vita è sempre piena di sfumature e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Occhi, però. Attenzione a fidarti di loro: sono questi i segni zodiacali che raccontano più bugie!

Ovviamente ci preme ricordare che si tratta di caratteristiche generali che vengono attribuite dall’Oroscopo proprio ai segni e non certo agli individui. Così come è fondamentale tenere a mente che non si può fare di tutta l’erba un fascio e partire prevenuti nei confronti delle altre persone!

Quali sono i segni zodiacali che raccontano più bugie: occhio a fidarti

Di sicuro anche a tutti noi è capitato di omettere qualcosa o di raccontare qualcosa in modo diverso da com’era accaduto nella realtà. O, ammettiamolo, di mentire spudoratamente per salvarci da una situazione imbarazzante o problematica.

Esistono poi le bugie “bianche”, quelle a fin di bene, che diciamo nel desiderio e nella convinzione di evitare un dolore a coloro che ci sono cari. In ogni caso, una scarsa sincerità o una certa ambiguità sono spesso una caratteristica che viene riconosciuta in particolar modo in alcuni segni zodiacali. Vuoi sapere quali sono? Andiamo a scoprirlo.

Iniziamo dai Gemelli. Chiunque si è trovato ad aver a che fare con loro sa bene che possono avere una personalità complessa e ricca di sfumature. Spesso loro stessi sono indecisi e non sanno ciò che vogliono davvero, che sia in amore o sul lavoro. Per questo può capitare che mentano, per salvare le apparenze o evitare di dover fare scelte che non sono pronti a compiere.

Sorprendentemente, tra questi si annovera anche il Sagittario. Lo conosciamo come tutto d’un pezzo, molto pignolo, talvolta leale allo sfinimento. Eppure, se si tratta di proteggere coloro che ama e anche se stesso, è pronto anche a mentire. Non sorprendetevi, dunque, se vi ritroverete a scoprire una qualche menzogna che potrebbe aver salvato i suoi interessi.

Che dire del Toro? Per natura molto testardi e determinati, quando decidono di fare a modo loro non c’è modo di fargli cambiare idea. Anche se questo significa dire qualche bugia per arrivare dove si sono prefissati. La cosa bella è che, se “scoperti” non negheranno, ma giustificheranno il loro comportamento con ragionamenti anche piuttosto logici e razionali.

Infine, la Bilancia. In generale è abbastanza sincero, ma anche per lui le circostanze possono portare ad un cambio di rotta. Un esempio? Detestano le lunghe discussioni che si trascinano per giorni e preferiscono evitarle, anche se questo significa dover mentire a proposito di qualcosa!