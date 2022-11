Ci saranno grandi soddisfazioni sul lavoro per questo segno nella prossima settimana: pioggia di soldi!

La prossima settimana vedrà grandi novità in ambito economico per un segno in particolare: soldi in arrivo!

Mai come in questo periodo, l’arrivo di buone notizie sul fronte economico sono gradite e, ovviamente, strettamente legato ai soldi è il settore lavorativo. Spesso è proprio quest’area della nostra vita la fonte maggiore di stress, ma è vero anche che, grazie alle gratificazioni che si riescono ad ottenere, ci si sente ripagati di tutti gli sforzi.

Come ogni weekend, si fa un piccolo bilancio della settimana appena trascorsa e si spera nel meglio per quella che verrà. E il metodo più gettonato per cercare di sapere qualcosina in anticipo su cosa ci aspetta è naturalmente l’oroscopo. Che ci si creda o no, questa antica disciplina continua da millenni ad attirare la curiosità di milioni di persone: inutile negarlo, tutti diamo una sbirciatina alle previsioni astrologiche appena possibile!

E, diciamocelo, se queste ultime sono favorevoli, l’umore inevitabilmente migliora. Come dicevamo prima, tra i settori che destano più interesse c’è quello lavorativo/economico e quando lo zodiaco prevede buone nuove per il nostro segno da quel punto di vista ce ne rallegriamo abbastanza. Domani avrà inizio la settimana centrale di questo novembre 2022 e, secondo gli astrologi, saranno giorni ottimi per un segno in particolare. Indovinate di chi si tratta!

Novembre, comincia una nuova settimana: questo segno potrà contare sull’arrivo di parecchi soldi

La buona notizia è che dal 14 al 20 novembre saranno davvero pochi i segni zodiacali che non trascorreranno giorni soddisfacenti: tra questi, ci sono purtroppo gli amici dei Gemelli che, a partire da mercoledì, affronteranno alcuni disguidi sentimentali e lavorativi a causa dell’opposizione di Venere e Mercurio e al transito sfavorevole di Giove.

Anche il segno della Vergine potrebbe avere qualche difficoltà in più a partire nella giornata di mercoledì. Amore complicato per qualche discussione particolarmente accesa col partner e ostacoli sul lavoro, meglio rimandare tutto alle giornate di giovedì e venerdì. Ovviamente, non c’è da preoccuparsi: novembre ha ancora tante belle cose da offrire a questo segno.

I nati sotto gli altri segni possono sperare invece in una settimana più tranquilla, ma sarà il Leone ad avere giorni davvero prosperi. Mercoledì i cari Leoncini si libereranno dell’opposizione del pianeta Venere che inizierà invece a proteggerli tantissimo in amore. Ma la vera ‘bomba’ arriverà giovedì, quando anche Mercurio tornerà in posizione favorevole a questo segno di Fuoco. Quali novità porterà? Tante buone notizie riguardanti il lavoro e, di conseguenza, il denaro! Sarà quindi una settimana di rinascita per il Leone che potrà finalmente lasciarsi alle spalle un periodo alquanto sottotono e tornare a ‘ruggire’ come non faceva da un po’.

Appartenete a qualcuno dei segni menzionati? Continuate a seguirci per tutte le altre previsioni!