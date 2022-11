Come togliere le macchie dalle tende della vostra casa: devi usare questo per non rovinare il tessuto, vedrai il risultato!

Ogni giorno ci dedichiamo alla pulizia della casa. Puliamo tutti gli spazi in cui viviamo e tra le altre cose che facciamo quotidianamente c’è anche la lavatrice. I panni sporchi sono sempre tanti e bisogna lavarli per evitare che rimettendo la stessa maglia più volte cominci a sentirsi un brutto odore. Spesso nonostante abbiamo messo il giusto detersivo e il giusto ciclo di lavaggio i vestiti non sono perfetti come volevamo.

Abbiamo al vostro caso un piccolo consiglio da dare, in questo modo il vostro bucato sarà perfetto. Solitamente per lavare i piatti in lavastoviglie utilizziamo le pastiglie di detersivo che mettiamo all’interno. Ebbene, proprio queste magiche tavolette sono efficaci anche per lavare i panni sporchi. Vi basterà soltanto unirla al bucato all’interno del cestello e dopo il lavaggio noterete da subito il risultato. Questo prodotto aiuta anche ad eliminare i cattivi odori e il calcare che si forma in lavatrice: provatelo e vedrete il risultato!

Sicuramente tra i tessuti più difficili da lavare ci sono le tende. Abbiamo sempre quella paura di sbagliare e di rovinarle. Anche in questo caso abbiamo la soluzione per voi: per togliere le macchie dovete fare in questo modo, così non rovinerete il tessuto.

Come togliere le macchie dalle tende di casa: se fai in questo modo e usi questo non rovinerai il tessuto

Le tende sono tra i tessuti più difficili da lavare. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo paura di rovinarle: quante volte vi è capitato? Ebbene, vogliamo qui darvi delle dritte da seguire anche in base al tessuto che avete scelto per ornare la vostra casa. Se le tende sono di cotone potete lavarle a mano ma è sicuramente più comodo in lavatrice. Mettete in azione il programma di 30 gradi senza centrifuga. Nel cestello oltre al detersivo aggiungete un bicchiere di aceto bianco e vedrete che il risultato sarà soddisfacente.

Se invece il tessuto è di seta o lana dovete fare maggiore attenzione perchè sono materiali molto delicati. In questo caso è meglio lavarle a secco o se avete il timore di rovinarle, rivolgetevi agli esperti del settore. Per le tende invece di materiale sintetico dovete fare in questo modo, così non rovinerete il tessuto: meglio un lavaggio a mano, prendete una bacinella e riempitela d’acqua, aggiungete un misurino di sapone di Marsiglia che è ottimo per togliere le macchie che ci sono e lasciate in ammollo per qualche ora.

Dopo questo tempo, potete prenderle e stenderle. Quindi, ricapitolando, se le tende sono di cotone potete usare l’aceto bianco insieme al detersivo, se sono di seta o lana mettete in atto un lavaggio a secco perchè è un tessuto delicatissimo, invece se sono di materiale sintetico, tipo il nylon, usate il sapone di Marsiglia.