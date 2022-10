Di sicuro non ci hai mai pensato ma devi mettere questo in lavatrice per un bucato perfetto; un segreto pazzesco che non tutti conoscono.

La lavatrice, che magnifica invenzione! Un elettrodomestico di cui, ammettiamolo, ormai non riusciamo più a fare a meno, che ci permette di lavare ed igienizzare i nostri capi d’abbigliamento in pochissimo tempo. Ma siamo certi di fare davvero tutto il possibile per ottenere un bucato stellare?

Ci sono alcuni trucchetti che, se messi in atto, possono regalarti abiti puliti ma non solo: morbidezza e profumo come mai prima. Sapete ti basterà aggiungere in lavatrice per ottenere un risultato pazzesco? Va aggiunta semplicemente ai vestiti sporchi e inizierà la magia. Continua leggere per scoprire tutto su questo rimedio che non tutti conoscono ma che è davvero incredibile.

Prova a mettere questo in lavatrice insieme al bucato: il risultato ti lascerà senza parole

Di detersivi e ammorbidenti per la lavatrice ne esistono davvero a migliaia. Un’infinita quantità di prodotti per ogni tipo di capo, colore e tessuto. Ma se ti dicessimo che c’è una valida alternativa a questi prodotti, spesso aggressivi, che ti permetterà di avere un bucato splendido? Si tratta di qualcosa che abbiamo in casa, ma che, comunemente, utilizziamo in cucina… Si tratta di uno di quei tanti oggetti che, di solito, hanno un utilizzo principale, ma tanti altri usi alternativi impensabili. Chi immaginava che i tappi in sughero delle bottiglie non andavano buttati perché dei veri e propri alleati in giardino? Ebbene, c’è un altro prodotto che ha un uso alternativo che forse nessuno ha mai immaginato.

Parliamo proprio delle pastiglie delle lavastoviglie, ottime per pulire e rendere brillanti i nostri piatti sporchi e unti. Ebbene, queste magiche tavolette possono trasformarsi in ottimi alleati anche per l’igiene dei nostri vestiti. Non solo possono sostituire i classici detersivi che utilizziamo normalmente in lavatrice, ma sono ottime anche per eliminare cattivi odori e calcare da quest’ultima. Per lavare i vestiti, ti basterà unire la pastiglia al bucato sporco, proprio all’interno del cestello. Se il tuo obiettivo è, invece, quello di pulire ed igienizzare solo la lavatrice, mettere la tavoletta nell’apposita vaschetta ( dove normalmente metti il detersivo): basterà un lavaggio a 40 gradi e il tuo elettrodomestico sarà completamente disinfettato. Il consiglio è fare questo procedimento una volta ogni 3 o 4 mesi, per dare nuova vita alla tua lavatrice e permettere anche al tuo bucato di risultare perfetto al termine del lavaggio.

Rimedi che non tutti conoscono, ma che possono aiutarti a risolvere diversi problemi in fatto di pulizie di casa. E tu, conoscevi questi consigli super strategici per la pulizia di lavatrice e bucato? Provali e vedrai che non potrai più farne a meno!