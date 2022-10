L’uso alternativo dei tappi in sughero che nessuno immagina: è incredibile quello che possono fare; un rimedio che nessuno conosce.

Ci sono alcuni oggetti presenti nella nostra quotidianità che possono nascondere segreti incredibili. Parliamo di veri e propri usi alternativi, spesso per nulla legati a quello principale. Vi abbiamo parlato dei mille usi del caffè o di quelli dell’aceto.

E cosa dire del potere magico dell’acqua di cottura delle patate, ricca di amido e sali minerali? Ebbene, oggi vi parliamo dei tappi in sughero, quelli che comunemente servono a tenere sigillate le bottiglie di vino. Cosa fare dopo aver gustato un bel calice di vino rosso? Non gettare via i tappi: puoi utilizzarli in modo semplice e pratico per risolvere un grande problema. No, la cucina non c’entra nulla!

Ecco perché non dovresti buttare i tappi in sughero delle bottiglie: sono utilissimi in casa

Sì, avete capito bene, anche i tappi in sughero possono essere facilmente riutilizzati dopo aver terminato il vostro gustoso vino. Gli utilizzi di questi particolari tappi sono svariati, ma il più pratico e veloce è legato al mondo del giardinaggio. Siete pronti a dare vita nuova alle vostre piante?

Non vi resterà che utilizzare le proprietà fertilizzanti del sughero. Proprio così, i tappi in sughero sono perfetti come concime! Il segreto è spargere piccoli pezzi di sughero nei vostri vasi: potrete aiutarvi con un coltello per sminuzzare il tappo che, una volta decomposto, diventerà nutrimento per il terreno. A seconda della grandezza delle piante e della quantità di terreno presente all’interno, inserirete più o meno tappi. Non solo le vostre piante cresceranno più sane e forti, ma il sughero contrasterà anche la formazione di muffe, essendo in grado di assorbire fortemente l’umidità. Non solo: il sughero sembra essere ottimo anche per proteggere le radici delle piante dal freddo e le temperature basse. Insomma, un metodo semplice e veloce per riciclare un prodotto e risparmiare soldi per acquistare fertilizzante. I rimedi della nonna, come sempre, si rivelano i migliori! C’è, però, una raccomandazione importante da fare: assicuratevi che i tappi siano di sughero organico prima di porli nelle vostre piante. Sempre più spesso, infatti, capita di trovare tappi composti di sughero sintetico, creato con plastica o silicone.

E voi, conoscevate questo ‘trucchetto’ per rinvigorire il vostro giardino o terrazzo? Il vostro angolo verde vi ringrazierà! Ultima chicca: per gli amanti delle decorazioni fai da te, i tappi in sughero sono ottimi per creare gli oggetti più svariati, dalle ghirlande da appendere alla porta, ai segnaposto per la tavola. E che ne dite di assemblarli ben ben per dare vita a un originalissimo tappeto? Non ci resta che dare sfogo alla vostra