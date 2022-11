Cosa succede al nostro organismo se mangiamo il cioccolato scaduto: fai attenzione

Cosa succede al nostro organismo se mangiamo il cioccolato scaduto: fai molta attenzione a ciò che stiamo per dirti.

Sicuramente anche a te sarà capitato almeno una volta nella vita di trovare una tavoletta di cioccolato nascosta in dispensa da chi sa quanto tempo e magari di averne mangiato un pezzetto in preda ad una irrefrenabile voglia di dolce.

Ma sai che cosa succede al nostro organismo se mangiamo del cioccolato scaduto? Fai molta attenzione a quello che stiamo per dirti, soprattutto se in casa hai dei bambini che potrebbero accidentalmente imitare questo comportamento. Ecco che cosa c’è da sapere a riguardo.

Si può mangiare il cibo oltre la data di scadenza?

Prima di vedere nel dettaglio che cosa succede al nostro corpo se mangiamo il cioccolato scaduto, dobbiamo fare un passo indietro e capire in generale se ci sono alcuni alimenti che possono essere consumati anche dopo la data di scadenza. A tal proposito, è bene sapere che esiste una sostanziale differenza tra le diciture “consumarsi entro” e “consumarsi preferibilmente entro”.

Il primo caso riguarda, di fatto, i cibi facilmente deperibili che devono essere mangiati entro e non oltre i termini riportati sull’etichetta incollata sopra la confezione. Il secondo, invece, si riferisce ad alimenti che di norma hanno dei tempi di conservazione più lunghi come ad esempio, la pasta, il sugo, gli alimenti in scatola e simili.

Se, quindi, sull’imballaggio è riportata la seconda dicitura vuol dire che c’è un certo margine entro cui è ancora possibile mangiare l’alimento scaduto. In ogni caso, si consiglia sempre di osservare bene il prodotto ed annusarne l’odore prima di decidere se mangiarlo o meno.

Cosa succede al nostro organismo se mangiamo il cioccolato scaduto

Ma torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo. Cosa succede se noi i nostri figli mangiamo il cioccolato scaduto? Innanzitutto, è bene precisare che la legge stabilisce che questo prodotto non possa più essere venduto una volta trascorsi due anni dalla sua produzione.

Tuttavia, se ce n’è rimasto un pezzetto in casa e ci dovesse capitare di consumarlo ci renderemmo subito conto che avrebbe perso il suo aroma intenso e molto probabilmente sarebbe ricoperto da una sorta di patina biancastra. Inoltre, in bocca potrebbe risultare meno scioglievole. Ad ogni modo, ciò non causerebbe particolari controindicazioni per la salute dell’organismo.

Ovviamente occorre sempre non esagerare con le quantità. Ma come facciamo a capire quando il cioccolato non può più essere mangiato? Se questo è stato conservato male e ha preso umidità, oppure è stato tenuto vicino a fonti di calore dirette e ci si trovano dentro degli ‘ospiti indesiderati’ allora significa che è ormai incommestibile. Si raccomanda, quindi, di prestare sempre la massima attenzione per non andare incontro a spiacevoli sorprese.