Lo sposo arriva all’altare chiuso in una bara: invitati sconvolti, immagini shock direttamente dal matrimonio.

“È un funerale? No, è come il mio amico ha deciso di camminare lungo la navata”. Queste le parole che accompagnano un video che, in pochi minuti, è diventato virale in tutto il mondo, collezionando migliaia di likes e commenti e milioni di visualizzazioni.

Immagini che non potevano passare inosservate: scommettiamo che non avete mai visto nulla di simile ad un matrimonio. Si, perché come si vede chiaramente dal video condiviso su Tik Tok, lo sposo si presenta alle sue nozze letteralmente chiuso in una bara, trasportata all’altare dai testimoni. Una scena surreale, che ha lasciato i presenti senza parole: guardate con i vostri occhi.

Imbarazzo alle nozze: lo sposo si presenta dentro ad una bara, immagini sconvolgenti

“Dimmi che sei drammatico senza dirmi che sei drammatico”. Questa l’ironica didascalia che l’utente Tobz88 ha scelto per il suo ultimo video condiviso su Tik Tok. Un video in cui mostra il modo assolutamente originale con cui il suo amico ha deciso di presentarsi al suo matrimonio: letteralmente chiuso in una bara.

Un matrimonio-funerale che non poteva che lasciare gli invitati senza parole: nessuno si aspettava di trovarsi davanti ad una scena simile. Nel video, si vedono i testimoni, uomini e donne, avvicinarsi alla macchina e prendere la bara: sono stati proprio loro a trasportarla verso il luogo del sì. La bara viene posata per terra e, dopo pochi secondi, ecco che lo sposo spunta fuori, pronto ad andare incontro al suo ‘drammatico’ destino. Il tutto, con una musica strappalacrime in sottofondo. Una scelta decisamente inusuale, quella del futuro sposo, che inevitabilmente ha fatto molto discutere. Il video condiviso su Tik Tok ha fatto il giro del web e in tantissimi hanno voluto esprimere la propria opinione attraverso i commenti. C’è chi ha apprezzato l’ironia di paragonare il matrimonio alla “fine della vita”, ma in molti hanno definito la scena imbarazzante, sottolineando come tutti gli invitati fossero visibilmente imbarazzati e confusi. “Dimmi che non vuoi sposarti senza dirmi che non vuoi sposarti”, ha commentato qualcuno, “Divorzieranno prima di dire lo voglio”, ha scritto un altro utente. Opinioni contrastanti, ma quel che è certo è che non si è trattato del ‘solito’ matrimonio. Guardare per credere:

Eh si, decisamente un’entrata in scena come non si era mai vista prima. Nelle immagini condivise dall’amico dello sposo, non si vede, però, la sposa, che non ha ancora raggiunto il luogo della cerimonia. Come avrà reagito alla decisione del suo futuro marito? Avrà scelto di pronunciare, nonostante tutto, il fatidico ‘sì’?