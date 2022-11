Ognuno di noi ha il suo carattere e la sua personalità: può sembrare colpa tua ma non è così, questi segni zodiacali non amano la compagnia

Il mondo è bello perché è vario, così recita un vecchio modo di dire. E, in effetti, è proprio così. Potersi confrontare con personalità differenti dalla nostra è sempre stimolante, ma talvolta può diventare difficile sotto alcuni aspetti. Sembra che sia colpa tua ma non è così: questi segni zodiacali non amano la compagnia.

Se ti è capitato di sentirti a disagio, magari fuori posto o insofferente, forse fai parte di coloro nati in questi periodi dell’anno precisi. Oppure, se ti è successo di avere a che fare con una persona introversa che difficilmente avvia o prende parte ad una conversazione e addirittura ti ha fatto sentire di troppo, forse è perché hai avuto a che fare con uno di loro.

Non sentirti a disagio, non dipende da te: questi segni zodiacali non amano la compagnia

Per chi ha un carattere esuberante e molto socievole può essere difficile da comprendere, ma per altre persone avere un proprio spazio personale ben delineato dove nessuno può raggiungerle è fondamentale. E, spesso, questo tipo di personalità coincide con dei segni zodiacali ben precisi.

Ovviamente, come sempre, vogliamo precisare che non si tratta di una regola scientifica, ma di una semplice serie di caratteristiche che a volte sono comuni ai nati in periodi precisi secondo le stelle. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando, scopri se anche tu ne fai parte!

Iniziamo la nostra lista dal Cancro. Per natura molto riservati, quasi timidi, spesso sfruttano questa caratteristica per tenere a distanza coloro che non vogliono intorno. Diventano sfuggenti, silenziosi e fanno in modo che gli altri desistano dal tentare di avvisare un qualche tipo di dialogo. Si tratta di un segno che è introverso in maniera selettiva: con coloro con cui si sente a suo agio è solare, aperto e vivace.

Passiamo adesso alla Vergine. La sua timidezza deriva spesso dalla paura di essere ferita. Per questo motivo tende a corazzarsi dietro una riservatezza decisa e cerca di attirare poco l’attenzione. Conquistare la sua fiducia e riuscire a superare le sue barriere è difficile, ma una volta che scelgono di aprirsi, diventano intrattenitori piacevoli e instancabili con si può discorrere di qualsiasi argomento.

Chiudiamo questa lista con un introverso per eccellenza: il Capricorno. Spesso la sua voglia di solitudine è direttamente proporzionale al suo bisogno di ricaricare le pile. Sempre concreto, organizzato, instancabile, si focalizza sul portare a termine un progetto e niente può distrarlo. Alla fine, però, a lavoro compiuto, ha bisogno di riordinare le idee e rilassarsi. Non ama i luoghi affollati e caotici, che stonano con la quiete in cui si sente a suo agio. Al contrario, quando il tipo di compagnia e di serata sono di suo gradimento, diventano di una simpatia sorprendente!