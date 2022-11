L’amatissimo cantante ha chiesto al suo compagno di sposarlo: ha fatto coming out davanti a tutti

L’amatissimo cantante ha chiesto al suo compagno di sposarlo con una proposta meravigliosa: ha fatto coming out davanti a tutti.

La proposta è stata del tutto inaspettata ed è arrivata in queste ore: l’amatissimo cantante ha chiesto al suo compagno di sposarlo. Lo abbiamo scoperto tramite un video che alcuni amici hanno registrato e pubblicato nelle storie instagram e ricondiviso dal protagonista stesso. La proposta di matrimonio è anche una sorta di coming out dell’artista.

Infatti fino a questo momento non aveva mai rivelato il suo orientamento sessuale. Spesso si tende a pensare che una persona debba forzatamente rivelarlo senza pensare al fatto che dovrebbe essere normale anche non manifestarlo pubblicamente. Il cantante fino a poche ore fa non aveva mai apertamente dichiarato il suo orientamento e ha deciso di farlo per la prima volta davanti a tutti in modo improvviso e con un modo super emozionante: chiedendo alla persona amata di legarsi a lui attraverso il vincolo del matrimonio.

Il video pubblicato sui social ha fatto il giro del web, emozionando tutti coloro che l’hanno visto. La proposta non poteva essere di quelle più vere e sincere!

L’amatissimo cantante ha chiesto al suo compagno di sposarlo e davanti a tutti ha deciso di fare coming out

Ha deciso di sorprendere il suo compagno con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata. L’amatissimo cantante davanti a tantissime persone si è inginocchiato e ha fatto quella domanda che tanti speravano di ricevere nella vita: “Mi vuoi sposare?“. Valerio Scanu ha ricevuto un bellissimo sì dal suo fidanzato, Luigi Calcara.

L’ex allievo di Amici ha fatto sapere ogni cosa pubblicando sul suo canale instagram il video del momento. La registrazione è stata fatta da alcuni amici che l’hanno condivisa sui loro profili ed è stata ripresa dal protagonista della proposta. L’emozione in quei pochi minuti ha preso il sopravvento e ha accompagnato i secondi prima e dopo l’arrivo della domanda. Ma che cosa ha risposto il suo compagno? Valerio non poteva non ricevere un meraviglioso sì. Nel video si inginocchia e pone l’anello a Luigi, quest’ultimo resta spiazzato.

Infatti apre gli occhi quasi sbalordito e senza parole, mentre le persone intorno sorridono e riprendono un momento che resterà per sempre nel cuore di tutti. Valerio con questa proposta ha pubblicamente fatto coming out, prima di questo evento non lo aveva mai apertamente dichiarato. Il futuro sposo non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Da quanto si legge dalla sua biografia instagram è un professore universitario del dipartimento di Ingegneria Astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma. Questo è stato sicuramente un importante momento per lui e altrettanto per l’amato cantante. Presto saranno uniti in matrimonio: Auguri a Valerio e a Luigi!