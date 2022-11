Il primo amore è indimenticabile, in particolar modo per questi segni zodiacali: lo custodiscono nel cassetto dei ricordi e nel cuore!

Molti di noi ricordano il primo amore, la prima volta che abbiamo sentito le farfalle nello stomaco. Momenti che risalgono alla giovinezza e che, a ripensarci, appaiono lontani, quasi appartenenti ad un’altra vita o ad un’altra persone. Non per tutti, però. Nel cassetto dei ricordi c’è sempre posto per il primo amore: questi segni zodiacali non lo dimenticano.

Per alcuni di noi è facile chiudere un capitolo e andare avanti nel percorso della vita. Per altri, invece, i ricordi restano momenti cristallizzati nel tempo da tornare ad ammirare e provare a rivivere per sentire ancora le stesse emozioni di un tempo. Per questi segni zodiacali, in particolare, è così. Conservano il primo amore nel cassetto dei ricordi e custodito con cura nel cuore.

Custodiscono nel cuore il primo amore: questi segni zodiacali hanno un cassetto dei ricordi

Del resto, dobbiamo ammettere che anche se abbiamo incontrato la nostra anima gemella e siamo felici e innamorati, è difficile cancellare del tutto le sensazioni che abbiamo provato la prima volta che il nostro cuore ha iniziato a battere per qualcuno.

Proprio perché si trattava di una prima esperienza ci è persa e sempre ci sembrerà irripetibile, amplificata, totalizzante. Alcuni l’hanno dimenticata, conservandone solo poche reminiscenze. Per altri, invece, si tratta di sentimenti ed emozioni ancora concrete, palpabili, che faranno sempre parte della loro anima.

Iniziamo dal Capricorno. Potrà sembrare sorprendete vista la loro natura tanto concreta, pragmatica e, soprattutto, il loro bisogno di delimitare degli spazi personali. Eppure, questo segno quando si innamora lo fa sul serio e i sentimenti diventano indomabili e totalizzanti. Per questo, anche il primo amore, resterà sempre nel suo cuore e ne custodirà gelosamente il ricordo: è stata la prima volta che si è lasciato andare!

Passiamo al Cancro. Da sempre sognano la serenità di una vita familiare felice e non sopportano di veder soffrire coloro che amano. Quando si legano a qualcuno i loro sentimenti sono puri, sinceri, privi di egoismo e, per la stessa ragione, lasciar andare non è facile per loro. Anche se sono andati avanti e hanno costruito ciò che sognavano, non rinnegheranno mai ciò che hanno provato e la gioia di quei momenti legati al primo amore.

Infine, la Bilancia. Sono difficili da conquistare, sospettosi e non si aprono facilmente. Ma quando abbassano le difese si rivelano romantici, teneri, quasi magici. Allo stesso tempo, però, non riescono facilmente a mettere un punto. Hanno sempre un rimpianto o un rimorso che li accompagna quando fanno delle scelte e quel dubbio li tormenta per anni. Questo vale anche per il primo amore: si chiederanno sempre “se”.