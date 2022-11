Non credere se dice che ti vuole bene: questi segni zodiacali sono molto falsi, stai attento o potresti andare incontro a brutte sorprese.

A tutti noi prima o poi capita nella vita di restare delusi. Può succedere sia nei rapporti amorosi, sia in quelli di amicizia e purtroppo anche in quelli famigliari.

Spesso, infatti, le persone intorno a noi ci fanno credere di volerci bene, ma subito dopo sono pronte a pugnalarci alle spalle rimangiandosi tutto quello che era stato detto in precedenza. Ecco perché faremmo bene a stare molto attenti a questi individui. In particolare, anche l’oroscopo in questi casi può aiutarci perché ci sono alcuni segni zodiacali che sono molto falsi. Scopriamo subito di chi stiamo parlando.

Non credere se dice che ti vuole bene

Se ti dicono che ti vogliono bene faresti bene a non fidarti, perché questi segni zodiacali sono davvero falsi. Riesci ad immaginare di chi stiamo parlando? Niente paura, perché nel corso dei seguenti paragrafi andremo a scoprire di chi possiamo fidarci ciecamente e da chi dovremmo, invece, stare alla larga.

Questi segni di cui andremo a parlarti oggi, infatti, prima ti fanno credere di essere tuoi amici e poi ti voltano le spalle quando meno te lo aspetti.

Se, quindi, non vuoi rischiare di andare incontro ad una serie di brutte sorprese dovresti tenere sempre gli occhi bene aperti. Ma ora bando alle ciance e scopriamo subito da chi dovremmo difenderci per evitare spiacevoli delusioni.

Segni zodiacali falsi

Dopo questa lunga ma quanto mai doverosa premessa, andiamo a scoprire ora quali sono i segni più falsi di tutto lo zodiaco, da cui faremmo bene a stare alla larga. Alcuni di sicuro non ti sorprenderanno, altri invece potrebbero lasciarti letteralmente sbigottito perché da loro non te lo saresti mai aspettato.

Da citare fra i segni più falsi è innanzitutto la Bilancia. I nati sotto questo segno odiano litigare e tendono a mentire pur di evitare gli scontri e le discussioni a viso aperto. Per spezzare una lancia in loro favore possiamo dire che non vorrebbero mai scontentare nessuno, ma finiscono inevitabilmente per dire bugie e combinare dei veri pasticci.

Al secondo posto di questa classifica troviamo senza dubbi i Gemelli. Essi riescono a piacere e a conquistare tutti, ma la loro è tutta una facciata. Infatti, sono pronti a qualunque cosa pur di ottenere ciò che vogliono, perfino a tradire coloro che prima avevano detto di amare. Allo stesso modo, anche gli Ariete cercano di catalizzare tutte le attenzioni su loro stessi e per farlo fingono addirittura di apprezzare gli altri, ma si tratta di una mera strategia.

Potrebbe infine stupirti sapere che fra i segni più falsi ci sono anche i Pesci. Apparentemente dolci, emotivi e fragili, questi hanno spesso una visione distorta della realtà e, quindi, raccontano facilmente bugie e falsità. L’avresti mai detto?