Pulisce gratis le case piene di topi, vermi e sporcizia: la chiamano ‘Regina delle pulizie’, scopriamo subito di chi stiamo parlando.

Fare le pulizie può essere una vera e propria impresa. Soprattutto se si tende a rimandare questa attività all’infinito e se si ha una tendenza ad accumulare in casa oggetti inutili e spazzatura.

Al contrario, per alcuni le faccende domestiche possono diventare anche un’ossessione. Ci sono, infatti, tantissime trasmissioni televisive che mettono in evidenza questi due ‘disturbi’ contrapposti. Basti pensare a format come Sepolti in casa da una parte e Malati di pulito dall’altra. In alcuni programmi addirittura vengono fatte incontrare persone ossessionate dalle pulizie con degli accumulatori seriali che cercano di aiutarsi l’un l’altro.

A tal proposito, c’è stata una notizia che ha letteralmente fatto il giro del web e non solo. Nell’ultimo periodo si è molto sentito parlare di una donna finlandese soprannominata la ‘Regina delle pulizie’ che pulisce le case piene di topi, vermi e sporcizia completamente gratis. Lo sapevi? Cerchiamo di scoprire meglio di chi si tratta e perché lo fa.

Chi è la ‘Regina delle pulizie’

Come abbiamo anticipato poco fa, la ‘Regina delle pulizie’, soprannome di Auri Katariina, è un giovane donna finlandese di 28 anni diventata famosa agli occhi del mondo intero per aver pubblicato una serie di video su Instagram e Tik Tok in cui pulisce gratis case sporchissime piene di vermi, topi e muffa.

Si cimenta addirittura nella pulizia delle case degli accumulatori seriali. Ma perché lo fa? La risposta è semplice! Come si legge in un recente articolo de Il Fatto Quotidiano Magazine, Katariina ha spiegato: “Voglio mostrare al mondo intero che pulire è divertente”. Ma non solo: “Vale la pena chiedere aiuto e anche il disordine più impossibile può essere pulito” aggiunge subito dopo la ‘Regina delle pulizie’.

Che cosa fa

Come si può leggere su Il Fatto Quotidiano Magazine, se ne va in giro in macchina per tutta la Finlandia pulendo gratis “le case dei bisognosi”. Ha detto la stessa Katariina. In particolare, il suo obiettivo sono le abitazioni delle persone anziane e di coloro che non hanno né tempo né voglia di dedicarsi a questa spesso seccante attività. “Sentiti libero di chiedere aiuto e ordina una pulizia gratuita” invita la ‘Regina delle pulizie’ sui social network.

Non bisogna nemmeno preoccuparsi di farle trovare in casa detersivi, scope e spazzoloni perché porta tutto lei. Ma non finisce qua, perché in questo modo Katariina è riuscita a trasformare quello che prima era un semplice passatempo in un vero e proprio lavoro, dato che è diventata ormai una influencer ed è pagata dalle aziende del settore delle pulizie per sponsorizzare i propri prodotti. “Lo faccio gratis per chi ne ha bisogno, ma adesso gli sponsor mi pagano”.