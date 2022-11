Sentono piangere la bambina ininterrottamente: i vicini non ci pensano due volte ed agiscono così; è accaduto in provincia di Monza e Brianza.

Una notizia che non è passata inosservata, quella arrivata da Desio, comune in provincia di Monza e Brianza. Le continue lacrime e i lamenti di una bambina di soli quattro anni hanno allarmato i vicini di casa, che, senza esitare troppo, hanno agito così.

Dopo aver sentito il pianto della bambina ed aver intuito che si trattasse di un minore, i vicini non hanno potuto fare altro che chiamare la polizia: il tutto è avvenuto lo scorso 30 ottobre e la notizia, inevitabilmente, ha fatto molto discutere. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti una volta raggiunto il posto.

I vicini sentono piangere la bambina e chiamano la polizia: la scoperta

Una pattuglia di polizia non ha perso tempo ha raggiungere l’abitazione, situata a Desio, in provincia di Monza e Brianza, a pochi km da Mariano Comense. A contattare gli agenti, so sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito i pianti di una bambina provenire dalla casa accanto. Cosa era successo e cosa hanno scoperto?

Arrivati sul posto ed individuata la palazzina, i poliziotti sono riusciti a farsi aprire la porta di casa proprio dalla piccola, di soli quattro anni, che era ancora in lacrime e visibilmente agitata. Gli agenti, a quel punto, non hanno impiegato molto a capire che in casa, in quel momento, ci fosse soltanto la bambina: questo il motivo del pianto ininterrotto. La bambina era completamente sola e non si sa per quanto tempo i genitori la avessero lasciata in casa, lasciando l’abitazione senza portare la piccola con loro: le sue condizioni di salute erano buone, spavento a parte. Gli agenti hanno atteso il ritorno a casa del genitori tranquillizzando e prendendosi cura della piccola, ma non è chiaro quali siano state le parole della mamma e del papà per giustificare l’accaduto. Quel che è certo è che, una volta rientrati in casa, hanno trovato la loro bimba in compagnia degli agenti: per loro una denuncia con l’accusa di abbandono di minore.

La segnalazione, come abbiamo detto, è arrivata da due persone che abitavano vicino alla casa in cui era stata lasciata sola la bambina, situata su uno dei piani alti dello stabile: sentendo i lamenti senza sosta della piccola, i vicini hanno immediatamente sospettato che potesse essere sola e che avesse bisogno di aiuto. Quanto è successo è oggetto di informativa in procura per abbandono di minore.

Una storia che non avremmo voluto sentire e sulla quale, inevitabilmente, gli investigatori dovranno indagare per fare chiarezza e comprendere nel dettaglio i motivi del gesto della coppia.