Anche i tuoi figli mangiano i cereali a colazione? Ti svelo come farli con le tua mani: non ci avevi mai pensato

Anche i tuoi figli mangiano i cereali a colazione? Ti svelo come farli direttamente con le tua mani: di sicuro non ci avevi mai pensato prima.

Latte e cereali è una colazione scelta da tantissime famiglie per iniziare bene la giornata con un bel pieno di energie. Piacciono molto sia ai grandi che ai piccini, in quanto possono essere golosi e al tempo steso genuini.

Ma hai mai pensato prima d’ora di poterli fare direttamente con le tue mani? Niente paura, ti spiego io come fare! Se seguirai tutti i passaggi alla lettera avrai pronta da gustare una colazione con i fiocchi, salutare al cento per cento. In questo modo, non solo sarai sempre sicuro di ciò che mangiano i tuoi figli, ma potrai anche risparmiare soldi non dovendoli più acquistare al supermercato. Ecco che cosa devi fare.

Cereali a colazione? Ti svelo come farli con le tua mani

Se vuoi sapere come preparare i cereali da mangiare a colazione direttamente con le tue mani sei capitato nel posto giusto. Quest’oggi, infatti, ti sveleremo la ricetta semplicissima per portare in tavola uno spuntino irresistibile con cui iniziare la giornata al meglio. Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo! Prima, però, di scoprire il procedimento passo dopo passo diamo un’occhiata alla lista della spesa.

Ingredienti:

80 grammi di farina d’avena;

1 uovo;

2 cucchiai di cacao in polvere;

2 cucchiai di sciroppo d’acero;

1 cucchiaio di burro di arachidi;

1/2 cucchiaino di cannella;

1/2 cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Una volta reperito tutto il necessario, non dovrai fare altro che seguire alla lettera questi semplici passaggi ed il gioco è fatto. Innanzitutto, prendi una ciotola abbastanza capiente e mettici dentro la farina d’avena, il cacao in polvere, lo sciroppo d’acero, l’uovo, il lievito, il burro di arachidi, la cannella ed un pizzico di sale.

Mescola bene con l’aiuto di una spatola in silicone, in modo da ottenere un composto omogeneo e piuttosto compatto. A questo punto, stacca dei pezzetti di impasto direttamente con le mani e fai come delle ‘palline’. Disponi, quindi, i tuoi cereali al cioccolato su una teglia coperta con della carta da forno ed inforna a 180 gradi per circa un quarto d’ora.

Trascorso il tempo necessario, tira fuori il tutto ed avrai pronti da gustare insieme ad una tazza di latte dei perfetti cereali fatti in casa. I tuoi figli ne andranno sicuramente matti!

Il consiglio extra: ovviamente non devi prepararli tutti i giorni. Ti basterà realizzarne di più un volta sola e conservarli a temperatura ambiente all’interno di un contenitore con chiusura ermetica o in una scatola di latta per biscotti. In questo modo, si manterranno belli fragranti per un’intera settimana. Provare per credere!