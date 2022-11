È stata lasciata poco prima del matrimonio: cosa ha pensato di fare per il viaggio di nozze

È stata lasciata poco prima del matrimonio: ecco che cosa ha pensato di fare per il viaggio di nozze. Resterete di sicuro senza parole!

Ogni giorno se ne sentono davvero tantissime di notizie bizzarre, ma questa di sicuro vi lascerà senza parole. Quest’oggi, infatti, stiamo per raccontarvi la storia di una giovane americana, Lacie Gooch, la quale è stata lasciata all’altare poco prima del matrimonio.

Una disavventura davvero triste che, al contrario di quanto si possa pensare, è successa anche a tantissime altre persone. Ciò che, però, ha reso incredibile la notizia è stato quello che ha deciso di fare la donna per il suo viaggio di nozze. Quando lo scoprirete non riuscirete davvero a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

È stata lasciata poco prima del matrimonio

Non è certo la prima volta che sentiamo la storia di un uomo o di una donna lasciati ad un passo dall’altare poco prima delle nozze. Qualcuno di sicuro potrebbe pensare “Meglio ora che poi” e in effetti in parte è così. In questi casi, di fatto, è meglio scoprire subito chi si ha davanti piuttosto che in futuro quando magari la famiglia si è anche allargata e ci sono di mezzo dei minori.

Ad ogni modo, ciò che ha reso incredibile la storia dell’americana Lacie Gooch è quello che ha deciso di fare per il suo viaggio di nozze, nonostante essere stata lasciata dal compagno dopo 5 anni di fidanzamento un giorno prima del matrimonio. Quando lo scoprirete resterete a bocca aperta. Pazzesco!

Cosa ha pensato di fare per il viaggio di nozze

Dopo il duro colpo subito Lacie non si è persa d’animo e ha deciso di non abbandonarsi alla disperazione, ma di reagire in un modo del tutto inaspettato. Riuscite ad immaginare che cosa ha pensato di fare per il suo viaggio di nozze? Ebbene, la giovane ha deciso di non rinunciare al viaggio e di partire lo stesso in compagnia della propria madre.

Decisamente un bello smacco per il suo ex e per sua suocera, la quale aveva pagato di tasca sua il soggiorno. Incredibile, non è vero? Eppure è andata proprio così. A raccontarlo è stata la stessa Gooch che ha condiviso l’accaduto rispondendo ad una diretta su Tik Tok di un’influencer che aveva chiesto quale fosse stato il gesto più assurdo mai fatto nella propria vita dopo una rottura.

La storia ha così fatto il giro del web e non solo ed il video è diventato virale nel giro di pochissimo tempo. “È stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto” ha confessato l’americana ricevendo di conseguenza tantissimi complimenti da parte del popolo social. Insomma, un esempio non da poco che ci insegna a non disperare, ma a reagire anche nelle situazioni più improbabili.