Lavare i capelli è importante per la loro salute, ma occhio a questo errore quando fai lo shampoo: rischi di danneggiarli!

Proprio come ci prendiamo cura dell’igiene del nostro corpo facendo il bagno o la doccia, di quella dei nostri denti, lavandoli due volte al giorno, così è fondamentale riguardare la nostra chioma se vogliamo mantenerla in salute e sana. Occhio a questo errore quando fai lo shampoo: rischi di danneggiare i capelli.

Lo abbiamo fatto tutti senza rendercene conto, quando vi chiariremo di che si tratta ve ne accorgerete. Di sicuro non sapevamo che, in questo modo, stavamo rischiando di danneggiare davvero la nostra chioma o avremmo di sicuro cambiato abitudini. Proprio come faremo dopo aver capito perché si tratta di un errore da non ripetere. Nel prossimo paragrafo vi spiegheremo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Attento a questo errore quando fai lo shampoo: puoi danneggiare i tuoi capelli

Ognuno ha le sue abitudini e la sua routine. C’è chi preferisce fare lo shampoo una volta a settimana, chi invece ha bisogno di lavare i capelli con frequenza maggiore. Chi preferisce una piega semplice e chi invece adora servirsi di bigodini, piastre e ferri per ottenere le acconciature che ama.

Quale che sia il metodo che usiamo, i prodotti di cui ci serviamo, c’è un punto sul quale quasi tutti sbagliamo e non ce ne accorgiamo nemmeno. Lo avete fatto anche voi, di sicuro, perché non avevate idea che si trattasse di un errore. Scopriamolo insieme così da evitarlo in futuro!

Arriviamo al dunque. Quanti di noi, usciti dalla doccia e dopo aver tamponato i capelli, prima di asciugarli li pettinano? Eh no, è sbagliatissimo! Si tratta di uno degli errori più comuni che si possano fare con la nostra chioma e che ci fa rischiare di danneggiarla seriamente.

Per quale motivo? I capelli bagnati sono fragili e si spezzano molto facilmente. Di conseguenza, l’attrito della spazzola, andrà a “romperli” più facilmente e noi ci ritroveremo con un gomitolo di capelli nel lavandino! Inoltre, proprio perché bagnata, la nostra chioma è esposta e di conseguenza più delicata. Per questo si usano dei prodotti che vanno a proteggerla prima di utilizzare il phon o le piastre, che la riparino dal calore.

Quindi, come bisogna procedere? Semplice! Per prima cosa eliminiamo il grosso dell’acqua con l’aiuto di un asciugamani, senza strizzare, solo tamponando. Poi usiamo il phon per asciugare, tenendolo ad una certa distanza. Quando i capelli saranno quasi asciutti potremo pettinarli senza rischiare di rovinarli! Seguendo queste semplici accortezze ci assicureremo di non essere noi a danneggiare la chioma. Usare degli olii appositi, come quello di argan, è un ottimo modo per districarli naturalmente!