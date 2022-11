Se è di questi segni perdi ogni speranza: non ti presterà mai neanche un centesimo

Se è di uno di questi segni perdi subito ogni speranza: non ti presterà mai neanche un centesimo nemmeno a pregarlo. Ecco di chi si tratta.

Ogni segno zodiacale presenta delle caratteristiche peculiari. C’è chi, per esempio, è più timido e riservato e chi invece è più estroverso e socievole.

Allo stesso modo, alcuni segni sono più sinceri di altri e c’è chi, infine, è anche più generoso. Ovviamente all’interno dell’oroscopo non mancano neppure dei segni zodiacali che potremmo definire senza dubbi tirchi.

Se, infatti, il tuo migliore amico, il tuo partner o un tuo famigliare è di questi segni puoi perdere fin da subito ogni speranza perché non ti presterà mai un centesimo nella vita. Sei curioso di sapere di chi stiamo parlando? Allora continua a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. Guarda un po’ con i tuoi stessi occhi!

Se è di questi segni perdi ogni speranza

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, all’interno dello zodiaco ci sono alcuni segni più generosi di altri e, allo stesso modo, c’è chi invece ha ‘il braccino corto’. A questi ultimi puoi provare a chiedere un prestito all’infinito, ma ti diranno sempre di no.

Non perdere, quindi, altro tempo prezioso perché non ti presteranno mai un centesimo in tutta la loro vita. Se vuoi scoprire di chi stiamo parlando per evitare di sprecare fiato inutilmente dai un’occhiata ai seguenti paragrafi e scoprirai tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Non ti presterà mai un centesimo

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che sei curioso di sapere quali sono i segni più tirchi di tutto lo zodiaco. In questo modo, non sprecherai né tempo né fiato preziosi chiedendo loro un piccolo prestito perché tanto non te lo concederanno mai. Sei pronto a saperne di più? Allora guarda qua con i tuoi stessi occhi.

Tra i segni che non prestano mai denaro nemmeno ad amici e parenti c’è innanzitutto il Leone. Egli in linea di massima non presta mai nulla a nessuno, figuriamoci i soldi! Questo perché è un segno molto fiero ed orgoglioso che lavora sodo per guadagnarsi da vivere.

Un altro segno tirchio è l’Acquario. I nati sotto questo segno, infatti, fanno davvero fatica a concedere un prestito. Solo in casi eccezionali, se si tratta di una persona che sta loro molto a cuore, fanno uno strappo alla regola. Prima, però, fanno una serie di ricerche per assicurarsi che il diretto interessato sia affidabile.

La Bilancia, invece, ama l’equilibrio, pertanto per lei prestar soldi significa infrangere quest’armonia. Inoltre, cerca di farlo il meno possibile per paura che gli altri si approfittino di lei. Infine, dobbiamo citare anche il Capricorno, il quale è forse colui che più di tutti detesta fare prestiti. Bisogna, però, ammettere che dal canto suo non chiede mai nulla agli altri.