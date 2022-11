In questa settimana metterà in dubbio l’amore ma questo segno avrà anche problemi economici

In questa settimana metterà in dubbio l’amore con il partner ma questo segno avrà anche molti problemi economici.

I segni dello zodiaco prendono il nome, ognuno, da una costellazione. Sono 12 ma negli ultimi anni si è parlato di un tredicesimo. Se così fosse potrebbe cambiare ogni cosa, in che modo? In base a dove verrebbe inserito ognuno di noi potrebbe vedersi cambiare il segno di nascita.

Questo significherebbe anche che per tutti questi anni ci siamo affidati ad un oroscopo sbagliato. Un problema per molti ma per adesso non risulta avere questa grande considerazione. Al momento possiamo affidarci al nostro segno. Gli astri sappiamo hanno visto in ognuno delle caratteristiche. Possiamo dire quindi che anche in base a queste procedono i nostri giorni. Infatti, prendiamo per esempio i Pesci, se questi vedono arrivare un vento sfavorevole dalla loro parte, per le caratteristiche che possiedono, si faranno avvolgere dal pessimismo. Ebbene sì, le persone Pesci si lasciano facilmente influenzare.

Non tutti sono così e un segno che sta per vivere un momento negativo riuscirà in qualche modo ad uscirne grazie ad una personalità in grado di vedere sempre il buono in ogni circostanza anche se gli alti e i bassi saranno lì a travolgerlo.

E’ partita la terza settimana di novembre con qualche imprevisto che ha preso alla sprovvista non poche persone. Molti li hanno affrontati con consapevolezza mentre altri si sono lasciati travolgere dal momento. In questi giorni sembra che questa situazione in cui gli inconvenienti siano all’ordine del giorno sarà ancora forte per il segno della Vergine. Non si è aperta una settimana facilissima per loro, anzi, potrebbero arrivare molti imprevisti che stravolgeranno i loro piani.

Saranno giorni all’insegna del malessere anche se, dobbiamo dire, sapranno in qualche modo uscirne sempre. Purtroppo questa situazione causerà i primi dubbi sulla sfera sentimentale. Arriverete a pensare di non provare i sentimenti di una volta per il vostro partner o addirittura a pensare il contrario. Siete in una fase in cui ogni cosa vi provoca ansia e paura, per questo state cercando di riflettere con la giusta lucidità. Prima di prendere decisioni affrettate aspettate che questo momento sia passato. Soltanto in seguito riuscirete a capire se i dubbi che avete rispecchiano la realtà o sono soltanto dovuti alla situazione stressante.

Ad accentuare il malumore saranno anche i problemi economici. Avrete poca disponibilità di denaro e per questo vivrete con il timore di non riuscire ad arrivare a fine mese. A questo si aggiungeranno spese improvvise che potrebbero mettere ancora più in pericolo le vostre finanze. Questa terza settimana di novembre non parte benissimo per la Vergine ma presto anche per questo segno potrebbe arrivare il sole.