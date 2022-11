Un consiglio, un semplice suggerimento, un dettaglio che vi permetterà di avere sempre il make-up perfetto: non potrai sbagliare

Se anche a voi piace utilizzare il make-up per esprimere la vostra personalità e sentirvi a vostro agio siete nel posto giusto. Che si tratti di usare un semplice rossetto o di scegliere con cura sfumature, palette e varie, ognuno di noi ha i suoi gusti e le sue preferenze. Noi vogliamo darvi solo un piccolo suggerimento. Questo semplice consiglio ti permetterà di avere sempre il make-up perfetto: non potrai sbagliare!

Ovviamente non siamo dei make-up artist e, soprattutto, si tratta pur sempre di gusto personale e di ciò che ci piace e ci fa stare bene, ci fa sentire a nostro agio. Non dovete, dunque, prendere questo suggerimento come una regola, tutto dipende anche dalle occasioni e dalle circostanze. C’è un vecchio consiglio della nonna, però, che potrebbe tornarvi utile quando vi truccate: pronti a sapere qual è?

Un consiglio della nonna per un make-up sempre perfetto: prova e vedrai!

Ogni viso ha i suoi punti di forza, tratti particolari che lo rendono affascinante e indimenticabile. Può essere il colore degli occhi, un naso particolare, il disegno delle labbra, così come la carnagione, insomma, nemmeno in questo caso esiste una regola, ognuno è speciale a suo modo.

Il make-up ci consente di valorizzare alcuni tratti e di smussarne altri che non ci fanno impazzire. Di sicuro anche voi avete dei segreti e delle accortezze che vi aiutano a far risaltare tutto il vostro fascino naturale. Noi non vogliamo mettere bocca sulla scelta dei prodotti, sui colori, sul modo di applicare il trucco e così via. Vogliamo solo darvi un suggerimento che è poi un vecchio consiglio della nonna e che potrebbe davvero tornarvi utile.

Ebbene, come abbiamo detto ci sono prodotti di ogni genere che possiamo usare: ombretti, eyeliner, mascara, gloss, rossetti e così via. Una volta pronta la nostra base, che si tratti anche di semplice correttore o di una bb cream, siamo pronti a mettere in risalto il resto del viso.

Il nostro consiglio è il seguente: se state caricando molto lo sguardo, usando una bel gioco di sfumature per le palpebre, magari anche delle ciglia finte, restate sul neutro per quanto riguarda le labbra. Una tinta carne, un rosa leggero, una tinta, insomma, che non sia troppo “pesante”.

Al contrario, se il vostro punto di forza è un rossetto molto carico, bordeaux, viola, rosso brillante, cercate di non esagerare sullo sguardo. Esagerare non è quasi mai una buona idea, per questo è meglio scegliere un elemento del viso da mettere in risalto e poi creare armonia e non contrasto col resto.

Ovviamente, questo suggerimento, non si applica sempre. In alcuni casi il trucco stesso richiede sia un certo spessore sugli occhi che sulle labbra. Tutto dipende dalla situazione!