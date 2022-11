Sono questi i segni zodiacali più distratti: dimenticano sempre le date importante facendo brutta figura, sai già di chi si tratta?

Avere una buona memoria non è solo questione di fortuna, ma anche di allenamento. A volte diventiamo un po’ pigri e per questo tendiamo a non sforzarci nemmeno di tenere a mente qualcosa. Certo, molto dipende anche dalla nostra concentrazione. Dimenticano sempre le date importanti facendo brutta figura: sono i segni zodiacali più distratti.

Offendersi o rimanerci male non serve a molto, spesso non lo fanno volontariamente. Eppure, finiscono col distrarsi con facilità e dimenticare non solo date importanti, ma anche appuntamenti, commissioni, a volte perfino le chiavi di casa! Non riescono a seguire uno scherma organizzativo per lungo tempo e si affidano un po’ al caso e un po’ alla fortuna, spesso trascinandoci nel loro vortice disordinato. Di chi si tratta?

Segni zodiacali distratti: dimenticano anche le date importanti!

Non si può certo pretendere che ognuno di noi ricordi nel dettaglio tutto ciò che riguarda le relazioni umane, gli impegni, il lavoro e così via. Ci sono, però, alcuni dettagli che sono ben scolpiti nella nostra mente e che hanno una certa importanza che li rendere incancellabili.

Non è così per gli appartenenti a questi segni zodiacali che sono così distratti che a volte non si rendono nemmeno conto di che giorno sia. Non dobbiamo rimarci male, non vogliono certo ferirci o rattristarci, semplicemente sono fatti così!

Iniziamo subito col primo segno: il Sagittario. Sono persone molto attive che spendono energie per progetti diversi nel corso della giornata e ci si buttano così a capofitto da non rendersi spesso conto di che ora o che giorno sia. La loro disattenzione è dovuta al fatto di avere mille cose da fare, non certo dalla poca importanza che danno a determinati eventi o ricorrenze!

Seguono i Pesci, che sono davvero facili alle dimenticanze. Il motivo? Da grandi sognatori quali sono hanno sempre la mente impegnata, fanno progetti, immaginano scenari futuri, la loro mente è affollata da tutto ciò che desiderano fare e su come renderlo possibile. Questo, spesso, li porta a perdere la cognizione del tempo, ma anche del periodo in cui si trovano. Così finiscono per dimenticare date importanti, ma anche le chiavi di casa, sbadati come sono!

Infine, i Gemelli. Al pari del Sagittario hanno sempre mille impegni e non riescono davvero a focalizzarsi su altro. Il timore di fallire o sbagliare li porta a pensare e ripensare a ciò che hanno da fare durante la giornata, fino a quando non sono certi di aver portato a termine ogni cosa. Se da un lato sono ben organizzati, con una scaletta infallibile, dall’altro il risultato è che non lasciano spazio a nient’altro e così dimenticano il resto!