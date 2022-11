La villa a Capri di Christian De Sica: una meraviglia che non trova acquirenti da più di un anno. Le immagini vi lasceranno senza parole.

Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Un personaggio destinato a rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico come il padre, Vittorio De Sica.

Non tutti, però, sanno che l’attore possiede una meravigliosa villa a Capri di 250 metri quadrati, cui si aggiungono altri 2 mila metri quadri di giardino, una dependance e una Spa. La proprietà in realtà è stata messa in vendita più di un anno fa, ma l’agenzia a cui è stata affidata non ha ancora trovato un valido acquirente.

Siete curiosi di scoprire com’è fatta questa lussuosa dimora? Allora guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi. Le immagini vi lasceranno di sicuro senza parole.

La villa a Capri di Christian De Sica

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, il celebre attore Christian De Sica possiede una splendida villa sull’isola di Capri. Essa fa parte de “I quattro venti, le dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra”.

Progettata nel 1900 dal pittore e poeta Elihu Vedder, la villa è stata costruita alle pendici del monte Solaro ed è stata poi venduta all’artista Earl Henry Brewster per poi giungere nelle mani della famiglia De Sica a partire dal 1996.

La proprietà si estende per 250 metri quadri di superficie articolati su due piani e conta 3 camere, 4 bagni e 2 mila metri quadrati di giardino, agrumeti e oliveti. A tutto ciò si aggiungono, inoltre, una dependance e una Spa. Un vero gioiello che è stato messo in vendita ormai da più di un anno senza trovare un acquirente.

Perché non è ancora stata venduta?

Affidata da ormai più di un anno all’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate specializzata in dimore storiche e di lusso, la villa di Capri di Christian De Sica non è ancora riuscita a trovare il compratore giusto. Complice ovviamente il prezzo di vendita.

Per quanto infatti sul sito dell’agenzia allo voce ‘prezzo’ si legga ‘trattativa riservata’, non è difficile immaginare che la dimora venga venduta a cifre esorbitanti che in pochi possono realmente permettersi. Del resto, basti pensare che a Capri i costi degli immobili sono decisamente molto alti e possono arrivare anche a 9 mila euro al metro quadro.

Pertanto, facendo due conti, si può ipotizzare che una villa del genere possa costare all’incirca 3 o 4 milioni di euro. Una bella somma di cui non tutti dispongono. Ma guardate un po’ le immagini della proprietà. Non sono incredibili? C’è davvero da rifarsi gli occhi!