Non sprecare lo yogurt scaduto! È utilissimo per lucidare questi oggetti che hai in casa

Invece di buttare via lo yogurt scaduto, utilizzalo per rendere di nuovo lucidi questi oggetti: il risultato sarà sorprendente!

Buttare via il cibo non è mai una cosa piacevole, soprattutto in periodi come questo nei quali bisognerebbe cercare di evitare qualsiasi spreco. Per quanto possiamo aver fatto di questa abitudine uno stile di vita, ci sono casi in cui non è possibile farne a meno. Ci riferiamo soprattutto agli alimenti scaduti: mangiarli dopo la fatidica data segnalata sulla confezione potrebbe essere molto pericoloso per la salute.

Ovviamente, quelle date sono indicative e a volte ci si può permettere di non prenderle troppo alla lettera. Se il prodotto ci sembra in buono stato, basta affidarsi al nostro olfatto e alla nostra vista per cercare di capire se è ancora possibile consumarli o meno. Ciò a cui molti non prestano attenzione, però, è il possibile riutilizzo che se ne può fare nelle faccende domestiche.

Abbiamo parlato in diverse occasioni degli alimenti che non andrebbero buttati, anche se scaduti: tra questi, c’è senza dubbio la maionese, ottima alleata nell’aiutarci a svolgere un fastidioso compito casalingo. Oppure, il burro, autentico deus ex machina per la risoluzione di molti pasticci quotidiani. Se scoprire gli utilizzi che si possono fare di questi due cibi ti ha lasciato senza parole, per lo yogurt scaduto sarà la stessa cosa. Indovina cosa può lucidare!

Con lo yogurt scaduto puoi lucidare proprio questo: incredibile

Il celebre prodotto dalla consistenza cremosa che piace a quasi tutti nel mondo nasconde delle insospettabili capacità quando si parla di pulizie domestiche. Quindi, se sul vasetto dello yogurt bianco noti che la data di scadenza è stata oltrepassata, fai attenzione: non è necessario farlo finire nella pattumiera. Pochissimi immaginano che questo può trasformarsi in un ottimo prodotto per lucidare oggetti in argento e in ottone.

Non capita di rado che questi diventino opachi, ma grazie allo yogurt scaduto pulirli sarà un gioco da ragazzi e, soprattutto, ti farà risparmiare parecchio! Infatti, se lo yogurt non presenta ancora muffa né cattivi odori, è davvero l’ideale per la manutenzione dei materiali menzionati poc’anzi.

Dopo aver lavato per bene candelabri, vassoi, posate, ecc. passandoci con un panno morbido un composto di 3 cucchiai di aceto bianco e 1 cucchiaio di bicarbonato, averli sciacquati sotto l’acqua corrente e fatti asciugare, possiamo passare a lucidarli. Come? Servono davvero pochi passaggi per portare a termine un capolavoro!

Intingiamo nello yogurt un panno in microfibra e strofiniamolo delicatamente su ogni oggetto, lasciamo riposare ciascuno circa 10 minuti, sciacquiamo e asciughiamo. Il risultato sarà di una brillantezza unica!

Scegliere di utilizzare lo yogurt scaduto per effettuare un’operazione così noiosa ci farà risparmiare tempo e denaro e sarà anche una decisione saggia per il bene dell’ambiente.