Se siete di questo segno fate attenzione al portafogli perché state attraversando un periodo nero

Se appartenete a questo segno zodiacale dovete fare molta attenzione perché vivrete un periodo davvero nero: il portafogli piangerà.

Carissimi amici di Universomamma, non possiamo assolutamente non darvi questa bruttissima notizia: chi appartiene a questo segno zodiacale vivrà un periodo nero dal punto di vista economico. Vi abbiamo sempre detto che le previsioni astrali non sono mai uguali per tutti gli astri e che, spesso e volentieri, si differenziano tra loro. Questo di cui vi andremo a parlare è proprio l’esempio lampante. Capiamone insieme qualche cosa in più.

Se nel corso di questa settimana, questo segno zodiacale è stata una vera e propria macchina da soldi, quest’altro di cui vi andremo a parlare tra pochissimo sembrerebbe che non godrà della stessa fortuna. Le previsioni astrali di questo mese, infatti, ci dicono che questo segno vivrà un periodo decisamente nero, soprattutto dal punto di vista economico, e che sarà spettatore di un portafogli completamente vuoto. Non ci sono banconote e né spiccioli, ma solo carta e cartuscelle, ci dispiace!

Sembrava che con Novembre le cose potessero riassestarsi per questo mese, ma alla fine non è stato affatto così! Dopo una partenza del mese decisamente positiva, le cose non si sono proprio messe per il verso giusto. E, soprattutto nei prossimi giorni, questo segno vivrà una grossa difficoltà economica.

Questo segno vivrà un periodo nero: fate attenzione al vostro portafogli, perché sarà completamente vuoto!

Se pensavate di poter riempire il vostro portafogli nel mese di Novembre e svuotarlo a Dicembre per i classici regali di Natale, vi sbagliavate di grosso! Certo, questo discorso non vale affatto per questo segno zodiacale perché, durante questi giorni, sarà una macchina da soldi, ma per quest’altro, che sembrerebbe essere il protagonista di un periodo nero. O, perlomeno, è questo quello che ci fanno sapere le previsioni astrali per i prossimi quindici giorni. Nulla, purtroppo, sembrerebbe essere dalla sua parte e coloro che sono nati sotto questa stella verranno messi in serissima difficoltà. Stando a quanto si apprende dalle previsioni di questi ultimi giorni della settimana, sembrerebbe che la situazione per questo segno sia davvero catastrofica almeno fino all’inizio del weekend. Chi è nato sotto questa stella, infatti, dovrà aspettare Sabato e Domenica per riprendersi e ricucire le proprie ferite.

Ad essere il protagonista di questo nostro articolo di oggi, sono proprio loro: i Gemelli! Carissimi amici nostri, purtroppo, sembrerebbe che questa seconda metà del mese non voglia proprio sorridervi. Il consiglio che vi diamo, quindi, è di stare lontano da spese inutili, ipotetici investimenti e richieste di prestito. Potreste, infatti, trovarvene davvero pentiti. Ovviamente, come ogni periodo buio, anche questo passerà e voi sarete più forti di prima, ma nel frattempo dovrete faticare parecchio.

Rivolgiamo un grosso in bocca al lupo ai nostri amici dei Gemelli!