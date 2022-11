Un semplice sacchetto pieno di riso da mettere nel comodino: ti spiego perché tutti stanno usando questo sistema geniale

Le soluzioni migliori a volte sono anche quelle a cui non pensiamo mai perché le reputiamo troppo semplici. Eppure quante volte vi abbiamo dimostrato che in modo naturale si possono risolvere problemi di ogni genere senza troppo sforzo o fatica? Ti spiego perché tutti mettono un sacchetto di riso nel comodino: geniale!

Di sicuro tutti abbiamo un pacco di riso in casa. Usiamo questo ingrediente nutriente e gustoso per preparare piatti di ogni tipo, perché senza stagione e perfetto sia per piatti freddi estivi che caldi invernali. E se vi dicessimo che può tornarvi utile anche come soluzione ad un odioso inconveniente? Preparatevi a restare di stucco, se non ci avevate mai pensato diventerà di sicuro anche una vostra abitudine!

Metti un sacchetto di riso nel comodino: ti spiego perché lo stanno facendo tutti

Abbiamo parlato spesso di quanto sia importante tenere pulita e igienizzata la nostra casa. Dedichiamo tempo e fatica alle pulizie, al cambio della biancheria, a lavare pavimenti, sanitari, eppure a volte ci perdiamo in un bicchiere d’acqua.

In che senso? A molti di noi sarà successo di accorgersi che all’interno dei nostri mobili, in particolar modo comodini e comò, uno strano odore sembra impregnarsi e andare a intaccare anche gli abiti, le lenzuola, gli asciugamani, la nostra biancheria. Questo fenomeno è spesso causato dall’umidità che si trova in casa e che si insinua nei mobili. Pronti a scoprire come il riso può darci una mano?

Soprattutto nel comodino, questo cattivo odore può diventare insopportabile. Se vogliamo evitare che il nostro bucato pulito si rovini a causa della puzza abbiamo una soluzione semplice e a costo zero: il riso! Sì, perché questo ingrediente amatissimo in cucina ha la proprietà di assorbire umidità e odori, pazzesco, vero?

Il procedimento è molto semplice. Ciò che dobbiamo fare è prendere un sacchetto di stoffa traforata e al suo interno riversare una manciata abbondante di riso. Possiamo unire anche la scorza di qualche agrume o qualche goccia di un olio essenziale a nostra scelta. C’è chi si serve di una bacca di vaniglia e chi di un bastoncino di cannella. Chiudiamo quindi il sacchetto, sigillandolo e sistemiamolo in fondo al cassetto del comodino.

Nel giro di una notte il cattivo odore sarà del tutto sparito e al suo posto avremo un profumo delizioso e irresistibile! Sostituite il sacchetto una volta a settimana o anche ogni dieci giorni e non dovrete più preoccuparvi della puzza di umido! Una soluzione geniale, semplicissima e soprattutto senza costi, cosa potremmo chiedere di meglio? Fate una prova, funziona!