Attento a raccontargli troppe cose: questo segno zodiacale è molto pettegolo

Scopri qual è il segno zodiacale più pettegolo di tutto l’oroscopo per evitare di spifferargli i fatti tuoi: li racconterebbe in giro!

Da quando esiste il mondo, si sa, esiste anche il pettegolezzo: parlare degli altri e delle loro questioni private in maniera anche bonaria è un’abitudine che, seppur fastidiosa, fa parte in diversa misura di ogni essere umano. C’è poi chi vive esclusivamente per commentare le vicende altrui e chi lo fa occasionalmente e solo in determinate circostanze. A fare la differenza sono certamente l’inclinazione naturale e l’educazione ricevuta in famiglia ma, secondo l’astrologia, anche il segno zodiacale!

Tra le mille sfaccettature della personalità umana c’è anche la tendenza a chiacchierare più del dovuto e a non saper mantenere i segreti e a quanto pare alcuni segni sarebbero più portati a questi tipi di comportamenti. A riempire questa lista secondo l’oroscopo ci sarebbero ad esempio i Gemelli, sempre al centro di qualsiasi ‘gossip’: gli appartenenti a questo segno conoscono sempre tantissime persone e sanno tutto chiunque preoccupandosi, ovviamente, di andare a riferirlo a tutti.

Anche il Toro si ritroverebbe in questo gruppo di segni chiacchieroni: appassionato di storie umane, adora conoscere i dettagli della vita altrui e parlarne con chi gli capita a tiro, ma di solito non lo fa con cattiveria.

Il Cancro è ritenuto degno di accogliere i segreti e sono in tanti a fidarsi di lui. Una fiducia meritata, in effetti, perché sa mantenere il silenzio, ma ciò non vuol dire che non ami parlare degli altri. Non tanto per rivelare in giro i fatti degli altri, quanto piuttosto per parlare delle sue sensazioni su di loro.

Questi segni ovviamente non sono gli unici pettegoli dell’oroscopo, ma siete curiosi di sapere chi c’è al primo posto?

Non è capace di tenere nulla per sé: questo segno zodiacale è il più pettegolo in assoluto

Prima di raccontare un vostro problema, una questione privata o qualsiasi altro dettaglio intimo della vostra vita ai nati sotto il segno pettegolo per eccellenza, pensateci due volte. Loro sono i Pesci, autentici re del gossip. Si interessano anche di fatti che non li tangono minimamente e fanno di tutto per scoprire qualsiasi cosa.

Non si può dire che facciano fatica a riuscirci perché sanno come indurre gli altri ad aprirsi con loro e a confidargli davvero di tutto. Una volta raggiunto lo scopo, i cari Pesciolini non vedranno l’ora di condividere quanto gli avete rivelato con un gran numero di persone. Se appartenete a questo segno, avrete sicuramente capito di cosa parliamo, vero?

Vi è capitato di aver a che fare con un Pesci e di riscontrare questa caratteristica in lui o lei?