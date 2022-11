Il Capricorno potrebbe ricevere denaro inaspettato a novembre: brutto momento invece per quest’altro segno

Se il Capricorno riceverà a Novembre del denaro inaspettato, quest’altro segno vivrà un brutto momento: cosa ci dicono le previsioni.

Nel corso di queste lunghe settimane, ci è capitato più volte di spiegarvi quanto l’Oroscopo non sia affatto una ‘scienza’ esatta e precisa e di come, svariate volte, possa cambiare a seconda dei segni zodiacali. A confermarcelo, ad esempio, sono le previsioni dei prossimi giorni! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci sarà una situazione completamente opposto per due stelle. Da una parte, infatti, ci sarà il Capricorno che a Novembre riceverà del denaro inaspettato. Dall’altra, invece, ci sarà un altro segno che attraverserà un brutto momento.

Le previsioni astrali di cui vi parleremo tra qualche istante non saranno affatto come quelle che prevedono grosse novità in arrivo, soprattutto dal punto di vista economico, per questi due segni zodiacali, ma saranno decisamente diverse. Da una parte, infatti, avremo il Capricorno che, come dicevamo, godrà del favore delle stelle ed otterrà tantissimi soldi. Dall’altra parte, invece, ci sarà un alto segno zodiacale che sembrerebbe essere completamente schivato dalla Dea Bendata e che vivrà un periodo decisamente negativo.

Siete curiosi, però, di sapere quale sarà questo segno che non se la passerà affatto bene? Sembrava che il mese di Novembre potesse portargli tanta felicità e serenità, ma nel corso dei giorni le cose sono decisamente cambiate. Procediamo con ordine!

Novembre fortunato per il Capricorno, ma questo segno non se la vedrà bene: cosa accadrà nei prossimi giorni

Così come questo segno zodiacale, anche quest’altra stella non se la passerà affatto bene in questi ultimi giorni di Novembre. Le previsioni, infatti, ci dicono che – a differenza del Capricorno, che godrà interamente del benestare delle stelle – vivrà un momento decisamente negativo. Niente, purtroppo, sarà dalla sua parte e lui dovrà seriamente faticare per arrivare a fine mese. Se vi rialzerete? Al momento, non ne abbiamo notizia, ma non lo escludiamo affatto. D’altra parte, leccarsi le proprie ferite e rialzarsi è proprio nella vostra natura!

Purtroppo, amici del Sagittario, questa ‘mala’ sorte è capitata proprio a voi. Siete voi coloro che risentiranno maggiormente di questa aura negativa di questo penultimo mese dell’anno e che faticheranno un bel po’ prima di arrivare a ritornare ad essere sereni. Scopriamo qualche cosa in più nel dettaglio.

Seppure il mese di Novembre sia stato decisamente intenso per voi, è arrivato un attimo il momento di rallentare. Certo, il vostro portafoglio vi ringrazierà tantissimo per gli sforzi fatti, ma la salute no! In questo ultimo periodo siete stati parecchio stressati e il vostro corpo adesso ha bisogno di riposare un po’. Quelli che verranno non saranno giorni facili, ve lo anticipiamo, ma ancora una volta sarete abili a dimostrare il vostro valore.

Tenete duro!