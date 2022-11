Il cagnolino capisce che lo stanno salvando: la sua espressione è dolcissima; il video è diventato virale e ha intenerito tutti.

“Vi presento Snowy. Un randagio abbandonato per strada, lo abbiamo trovato sotto un’auto ed era così sporco che pensavo che il suo colore di pelliccia fosse in realtà nero, ma dopo una doccia ho scoperto che è tutto il contrario”. Con queste parole, un uomo ha mostrato su Instagram il suo nuovo amico a quattro zampe.

Un cagnolino che ha trovato per strada e che ha salvato, portandolo a casa con sé. Nel viaggio in macchina verso casa, il cagnolino si è lasciato andare alla stanchezza, esausto: la sua espressione tenerissima ha fatto emozionare tutti. “Ora ha una famiglia che lo ama”, si legge nella didascalia al post. Scopriamo di più su questa dolcissima storia a lieto fine.

Un’immagine che vi farà commuovere: la reazione del cagnolino quando capisce che lo stanno salvando

Era l’agosto del 2018 quando Snowy ha trovato casa. A trovarlo per strada a Dubai è stato Anand Raman, un giovane ragazzo, famoso su Tik Tok e Youtube, che non ha perso tempo a mettere in salvo il cagnolino, stanco, malnutrito e sfinito da sole. In quel momento, la vita dell’animaletto è cambiata, perché ha finalmente trovato una famiglia. Come si legge nel post condiviso sui social, nel tragitto in macchina verso casa, Snowy si è lasciato andare nelle braccia del suo angelo, poggiandosi sulla spalle dell’uomo che gli ha salvato la vita. L’espressione del cagnolino, che finalmente si sente ai sicuro, ha toccato il cuore di tutti. Date un’occhiata:

Come raccontato dallo stesso Anand su Instagram, la storia de salvataggio di Snowy ha emozionato tantissimi utenti, ai quali, negli anni, il giovane ha continuato a raccontare del piccolo cagnolino. All’inizio non è stato semplice abituarlo ad una vita addomesticata, poiché aveva paura di tutto, ma dopo un po’ tutto è andato per il verso giusto: “Ora il meglio deve ancora venire per lui”. Sono quattro anni che Snowy ha trovato una splendida famiglia, non sono in Anand, ma anche nella sorella e il cognato del giovane, che si occupano del cagnolino. Il cui nome, che in italiano significa “nevoso”, deriva dal colore del suo candido pelo, che inizialmente non sembrava così bianca. Dopo averlo racconto in strada, lavato e nutrito, Anand non ha avuto dubbi sul nome da dare al suo nuovo amico: Snowy, bianco come la neve. Una storia dolcissima, che ha emozionato tutti e che non può non entrare dritta nel cuore di tutti coloro che amano gli animali. Non possiamo che sperare che tutti gli animali in difficoltà possano trovare un angelo proprio come è successo Snowy.