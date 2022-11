Ti servono olio e uova ma non per una ricetta: si tratta di un rimedio geniale al quale non avevi mai pensato

Di sicuro in casa tutti abbiamo delle uova e un po’ d’olio d’oliva: si tratta di ingredienti utilissimi e versatili sempre utili in cucina. Ciò che molti non immaginano è che questi alimenti, oltre ad essere davvero indispensabili per preparare piatti di ogni genere, sono perfetti anche in un altro caso particolare. Olio e uova, ma non per una ricetta: il rimedio naturale a cui non hai mai pensato.

Scommettiamo che una volta che avrete sperimentato questo “trucco” semplicissimo e di grande efficacia non tornerete indietro. Del resto, perché spendere soldi quando con le nostre mani possiamo preparare un prodotto che avrà l’effetto che desideriamo? Vi assicuriamo che si tratta davvero di un gioco da ragazzi: provate voi stessi, bastano olio e uova!

Ti servono olio e uova: non in cucina, come rimedio naturale super efficace

Se vi state chiedendo in che modo possono tornarci utile, iniziamo col dire che questi due ingredienti sono davvero ricchissimi di proprietà nutritive benefiche per il nostro organismo. Per questo non dovremmo mai farceli mancare nella dieta, ma a volte possiamo servircene anche in modo “alternativo”.

Volete sapere come? E noi non vediamo l’ora di spiegarvelo! Allora andiamo subito al prossimo paragrafo, dove vi diremo nei particolari come utilizzarli in modo naturale per realizzare un prodotto dall’efficacia davvero portentosa. Resterete stupefatti e piacevolmente sorpresi, potete fidarvi!

Quanti prodotti avete in casa e acquistate per la cura della vostra chioma? Shampoo, balsamo, maschera, oli, sieri e così via. E se vi dicessimo che con del semplice olio d’oliva e un uovo potrete ottenere un risultato favoloso? Se li userete come vi spieghiamo a breve i vostri capelli saranno nutriti, morbidissimi e lucidi come mai prima d’ora.

Il procedimento da mettere in pratica è veramente semplicissimo. Assicuriamoci di tirar l’uovo fuori dal frigo almeno una ventina di minuti prima, ci occorre a temperatura. Rompiamolo in un bicchiere o una ciotola e sbattiamo per bene. Accorpiamo poi un cucchiaino di olio d’oliva e un vasetto di yogurt, anche scaduto se avete da consumarlo.

Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Andiamo quindi a spalmare questa sorta di crema sui nostri capelli, nella zona delle punte, evitando invece le radici. Lasciamo in posa per circa venti minuti, poi procediamo ad un classico shampoo. I vostri capelli, una volta asciutti, saranno uno spettacolo: morbidi, lucidissimi e sani, nutriti a fondo! Possiamo sfruttare questa maschera naturale una volta al mese e i risultati saranno fenomenali.

Consiglio extra: questo composto è indicato per chi ha i capelli secchi.