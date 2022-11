Questo non è il classico trucchetto ma la soluzione definitiva contro il calcare sui rubinetti

Ti svelo la soluzione definitiva per rimuovere finalmente il calcare dai rubinetti: non un classico trucchetto ma un rimedio efficiente!

Quello della presenza del calcare sui rubinetti di casa è un problema comune a molti. Il calcare è di fatti un acerrimo nemico dell’acciaio e quando viene a depositarsi su superfici come queste, tende a corrodere il materiale ed a renderlo davvero antiestetico oltre che poco igienico.

Se volessimo cercare di spiegare che cosa sia il calcare dovremmo ricorrere ad una spiegazione chimica. Potremmo dire, riassumendo in modo breve, che si tratta di depositi del calcio contenuto come minerale all’interno dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti. Sono infatti moltissimi i minerali presenti nell’acqua, e fra questi il calcio che sedimenta poi sulle nostre superfici è uno dei peggiori. Come sbarazzarsi del calcare? Le hai provate tutte ma alla fine questo detestabile composto viene sempre a farti visita? Beh, se fino ad ora ti sei munita oltre che di pazienza anche di classici trucchetti.. Sappi che la soluzione stavolta ce l’hai davvero sotto il naso! Ti svelo un rimedio che ti farà finalmente eliminare il calcare dalla rubinetteria in pochissime mosse. Cosa bisogna fare? Scopriamolo insieme!

Eliminare il calcare dai rubinetti: come fare, la soluzione che fino ad ora nessuno ti ha detto!

Anche tu ogni giorno speri di non trovare quelle antiestetiche e fastidiose macchie di calcare sui rubinetti? Lo so, purtroppo la speranza è resa vana perché nonostante le nostre innumerevoli fatiche ed imprese per cercare di sbarazzarci di lui, il calcare torna sempre a farci visita. C’è un modo per evitare che questo venga a formarsi? Beh, dipende innanzitutto dall’acqua che fuoriesce dai nostri rubinetti ed inoltre anche da qualche nostra piccola accortezza. Se, invece di lasciare i rubinetti bagnati li asciugassimo per eliminare i residui di acqua, sicuramente potremmo notare dei miglioramenti. Ma se invece la situazione si dice davvero drastica, come possiamo rimediare e rimuovere il calcare? E’ questa la soluzione che devi adottare!

Tutto quello che ti servirà in questo caso sarà un panno in microfibra, una ciotola con acqua ed all’interno ci diluiamo 3 cucchiai di acido citrico. Sciogliamo l’acido citrico nell’acqua, ed indossando naturalmente dei guanti, immergiamo il panno morbido all’interno della soluzione e lasciamo che si impregni di quest’ultima. A questo punto, strizziamo leggermente il panno, dopodiché provvediamo a fare un nodo direttamente intorno al rubinetto fino a ricoprirlo completamente. Ora, non dovremo fare altro che lasciare il panno sul rubinetto in posa per almeno 20 minuti. Dopodiché, trascorso questo tempo rimuoviamo il panno e con l’aiuto di un altro panno un po’ più ruvido strofiniamo per rimuovere i sedimenti calcarei. Una volta fatto, non dovremo fare altro che risciacquare ed asciugare accuratamente la superfice.

Et voilà, il gioco è fatto!