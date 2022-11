Quando c’è un flirt sono loro a fare il primo passo: questi segni zodiacali sono davvero molto intraprendenti in amore!

Il romanticismo, l’amore, le relazioni fanno parte della nostra vita e ne sono un aspetto per molti importante. Trovare la persona giusta non è sempre facile, ma ci regala emozioni e felicità alle quali non potremmo rinunciare. La fase iniziale, quella dell’innamoramento, è sicuramente meravigliosa. Sono loro a fare il primo passo quando c’è un flirt in corso: questi segni sono molto intraprendenti.

C’è chi fa il primo passo e chi invece se ne resta sulle sue ad aspettare. Tutto dipende dal nostro carattere, dall’interesse, ma anche dalla timidezza che ci accompagna. Per questi segni, invece, l’intraprendenza è tutto e quando trovano qualcuno che gli piace non hanno alcuna intenzione di farselo scappare. Sapete di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Segni intraprendenti: durante un flirt fanno sempre il primo passo

Molti di noi si lasciano fermare dalla vergogna, dalla timidezza o dal timore di non essere ricambiati. Altri, invece, sono coraggiosi e corrono rischi, decisi a non lasciarsi sfuggire alcuna occasione perché non vogliono rimpianti. In particolare, questi segni zodiacali sono davvero determinati e appassionati e hanno fatto dell’intraprendenza la chiave del loro successo. Nel prossimo paragrafo vi diremo di chi stiamo parlando.

Iniziamo dalla Vergine. Nonostante la sua riservatezza e la compostezza che da sempre lo contraddistingue, non ha certo paura di mostrare le sue emozioni. Sarà capace di farci sentire al centro dell’attenzione e troverà modi sempre originali per farci capire quanto tiene a noi. Adora sorprendere e il romanticismo è fondamentale nella sua vita: come si può resistere?

Passiamo al Sagittario. Intraprendente e deciso, pronto a conseguire i suoi obbiettivi in ogni modo possibile. Non si lascia scoraggiare, ma riesce a a far percepire la sua presenza e il suo interesse pur senza essere invadente o insistente. La sua strategia è semplice: farci stare bene in modo che saremo noi, poi, a cercarlo. Fedele e leale, ci dimostrerà che siamo gli unici a far battere il suo cuore!

Non dimentichiamo l’Ariete! Un segno appassionato che quando perde la testa non bada a convenevoli o formalità. Vorrà ricoprirci di doni, complimenti, farci sentire il centro del suo mondo. Sorprese, regali, romantiche follie saranno all’ordine del giorno quando gli piacciamo davvero. Credono nell’anima gemella e non vogliono certo farsi scappare la persona giusta!

Infine, il Capricorno. In genere scostante e timido, quando qualcuno conquista il suo cuore diventa il più romantico e appassionato. Ci metterà sempre al primo posto, anteponendo la nostra felicità perfino alla sua. La sua sarà una presenza costante ma non invadente, su cui potremo contare sia nei momenti felici che in quelli difficili.