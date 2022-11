Tenero e dolce questo segno zodiacale: sa come farsi amare veramente da tutti. Sa conquistare anche il cuore più arido. Sai già chi è?

Quando si parla di oroscopo non si può fare a meno di voler sapere che cosa hanno in servo per noi le Stelle soprattutto dal punto di vista del denaro e dei sentimenti.

Ad ogni modo, quest’oggi non andremo ad occuparci di questo, ma di un aspetto ad esso connesso. Nei prossimi paragrafi, di fatto, scopriremo qual è il segno più tenero e dolce di tutto lo zodiaco. Sa farsi amare proprio da tutti ed è in grado di conquistare anche il cuore più arido del mondo. Sei pronto a saperne subito di più? Allora partiamo!

Qual è il segno zodiacale più tenero e dolce?

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi parleremo dei segni zodiacali più teneri e dolci di tutti. Prima, però, di svelare chi detiene il podio andiamo a fare una breve carrellata su quelli che sono di fatto i segni più sensibili.

In generale, possiamo dire che sensibilità, dolcezza e tenerezza sono delle doti molto apprezzabili nelle persone. A tal proposito, fanno parte di questo gruppo Sagittario, Toro e Capricorno. Pur non essendo in assoluto i più dolci, questi segni presentano in tal senso alcune caratteristiche degne di nota. Il Sagittario, per esempio, è molto solare ed ama la vita, pertanto è capace di dare conforto a chiunque.

Il Toro, invece, è apparentemente piuttosto rigido e severo, ma sa donare tantissimo affetto soprattutto nella vita di coppia. Questo segno, infatti, non fa mai mancare un bacio o una carezza al proprio partner ed è anche molto fedele. Allo stesso modo anche il Capricorno sotto la sua dura corazza nasconde un animo tenero e dolce, soprattutto nei confronti delle persone a lui care. Un discorso a parte lo merita, infine, il Leone che sa essere molto attento e tenero solo con chi dimostra di apprezzarlo.

Chi è al primo posto?

Ma oltre a Sagittario, Toro, Capricorno e Leone, chi è il segno più dolce e tenero dello zodiaco? Forse ti stupirà sapere che al primo posto di questa classifica c’è un pari merito. Sì, perché in realtà sono due i segni capaci di farsi amare veramente da tutti. Riesci ad immaginare di chi stiamo parlando? Ebbene sì, del Cancro e dei Pesci.

Ognuno, infatti, a modo suo sa donare agli altri tutto se stesso rivelando un cuore enorme. Il Cancro, in particolare, è davvero dolcissimo, ma se viene ferito taglia tutti i ponti. Ad ogni modo, la sua dolcezza lo rende molto disponibile e premuroso con gli altri. Inoltre, quando è innamorato, ricopre il partner di attenzioni. I Pesci, invece, sono romantici e passionali, soprattutto verso la propria famiglia. In più, la loro sensibilità non riguarda soltanto l’amore, ma l’intera sfera emotiva. L’avresti mai detto?