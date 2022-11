Alba Parietti come non l’avete mai vista: il cambio look che nessuno si aspettava. Guardate un po’ le immagini: davvero incredibile!

Alba Parietti è senza dubbi una delle maggiori icone di bellezza e sensualità del nostro Paese. Apprezzata sia dagli uomini che dalle donne, la showgirl ama da sempre sperimentare con il suo look, cambiando spesso outfit ed anche taglio di capelli.

Ad aiutarla in questa impresa da qualche anno ci pensa l’amico Federico Fashion Style, il parrucchiere delle celebrità più famoso del momento. Ma avete già visto l’ultima trasformazione della showgirl? Quando scoprirete le immagini non riuscirete davvero a crederci. Nessuno se lo sarebbe aspettato perché così non l’avete mai vista. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi. Semplicemente pazzesco!

Alba Parietti: il cambio look che nessuno si aspettava

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, negli ultimi giorni la bellissima Alba Parietti è andata incontro ad un vero e proprio cambio look. Da sempre cliente di Federico Fashion Style, il parrucchiere più famoso delle celebrità, la Parietti si è rivolta proprio a lui per la sua ultima trasformazione.

“Oggi ero venuta qua con le idee poco chiare” ha esordito la showgirl in post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Si vede il risultato” l’ha incalzata Federico anch’egli presente nel video. “Volevo una spuntatina” ha aggiunto la Parietti.

Le cose, però, non sono andate come previsto. L’hair stylist infatti, di fronte a una donna tanto bella, si è lasciato prendere dall’ispirazione e la showgirl è uscita dal salone completamente trasformata. L’avete già vista? Date un’occhiata a queste immagini: di sicuro non ve lo sareste mai aspettato! Resterete a bocca aperta.

Le foto su Instagram

Siete curiosi di scoprire il nuovo look di Alba Parietti? Allora basta perdere altro tempo prezioso e continuate subito a leggere il nostro articolo. Negli scorsi giorni infatti la Parietti ha letteralmente rivoluzionato il suo look.

Anziché tagliare i capelli come aveva inizialmente pensato, la showgirl è uscita dal salone di Federico Fashion Style con la chioma ancora più lunga e folta e di un bel biondo caldo. L’avete già vista? Basta fare un giro sul suo profilo Instagram e sfogliare le sue ultime foto per notare il netto cambiamento.

In questo scatto, in particolare, la Parietti si mostra in tutto il suo splendore con un completo nero ed i lunghi capelli biondi e mossi sciolti sulle spalle. Una bellezza al tempo stesso naturale e ricercata, perfetta per una donna fiera e determinata come lei.

E voi, che cosa ne pensate? Avreste mai creduto di vederla così? Noi siamo rimasti davvero spiazzati. Una cosa, però, è certa: Alba Parietti riesce sempre ad essere bellissima!