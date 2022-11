A casa di Belen Rodriguez è già Natale: il suo albero è meraviglioso, tutti a bocca aperta

Belen Rodriguez mostra a tutti il favoloso albero di Natale che ha preparato con largo anticipo: quest’anno si è davvero superata!

Sarà che questo Natale si presenta all’insegna della ritrovata felicità al fianco di Stefano De Martino dopo una seconda separazione, sarà che il 2022 si chiuderà in una situazione migliore per tutti riguardo alla pandemia vissuta negli ultimi due anni, fatto sta che Belen Rodriguez quest’anno appare raggiante e decisa a festeggiare questa ricorrenza alla grande.

Lo si nota dal fantastico albero che ha già addobbato di tutto punto in casa sua ed ha mostrato in alcune storie Instagram. Di certo, solo un anno fa la showgirl argentina non attraversava uno dei suoi periodi migliori: sua figlia Luna Marì era nata da pochi mesi ma la crisi con l’ex compagno Antonino Spinalbese era piuttosto cominciava ad essere piuttosto evidente.

Infatti proprio durante le festività i due non erano stati visti insieme e a gennaio la notizia della rottura divenne ufficiale. Oggi invece tutto è diverso per la splendida conduttrice de Le Iene che sembra aver recuperato il sorriso in amore una volta per tutte. D’altronde, con Stefano non potrebbe andar meglio: la coppia ha trascorso insieme le vacanze estive, circondata dai familiari di entrambi e, tra l’altro, progetta di trasferirsi nella favolosa casa a Napoli che l’ex ballerino ha da poco acquistato.

Se è vera la teoria secondo cui, come vi abbiamo raccontato di recente, le persone che addobbano l’albero di Natale in anticipo sono le più felici, questo confermerebbe che Belen non sta nella pelle dalla gioia! E si è data davvero molto da fare per preparare decorare al meglio il simbolo natalizio per eccellenza.

Belen Rodriguez ha già addobbato l’albero di Natale: una vera meraviglia!

Che la Rodriguez sia un’esteta ormai è risaputo, ma che avesse un gusto così particolare per le decorazioni di Natale forse era sfuggito a molti. Nel caso in cui non ci abbiate fatto caso negli anni precedenti, stavolta non avrete più dubbi.

L’anno scorso aveva voluto il rosso come colore dominante degli addobbi, quest’anno invece ha scelto un altro grande classico di questo periodo, anzi due: il bianco e l’argento. Attraverso le sue ultime Ig stories, abbiamo potuto sbirciare il capolavoro che troneggia nel suo salotto: un abete verde ricoperto da neve finta con palline bianche ed argentate, un grosso fiocco in tessuto sulla punta. Una creazione di Mattia Varzi, destinata sicuramente a riscuotere successo. Impossibile non notare al centro dell’albero la vistosa scritta “Buon Natale”. In basso, invece, vediamo due tenerissimi orsi polari con una piccola renna luminosa. L’atmosfera natalizia è stata centrata in pieno.

Complimenti a Belen per il suo gusto eccezionale!