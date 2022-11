Michelle Hunziker cosa fa prima del lavoro: incredibile, è questo il suo segreto per essere sempre così energica.

È una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Una vera e propria artista a 360 gradi, che ha conquistato il cuore del pubblico col suo innegabile talento, ma anche col suo sorriso contagioso. Michelle Hunziker è una delle conduttrici più apprezzate del nostro piccolo schermo, in cui ha debuttato circa 30 anni fa, quando era solo una ragazzina.

Una carriera ricca di successi per la showgirl, che, però, è una vera star anche sui social. Forse non tutti lo sanno, ma la conduttrice è super seguito anche su Instagram, dove il suo canale ufficiale conta ben 5 milioni e mezzo di followers. È proprio lì che condivide con i fan foto e video delle sue giornate, dai backstage di lavoro agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E, a proposito di lavoro, Michelle ha mostrato anche cosa fa prima di iniziare la sua giornata lavorativa. Uno step imprescindibile per la showgirl, scopriamo di cosa si tratta

Michelle Hunziker prima del lavoro: cosa fa l’amatissima conduttrice per tenersi in forma

Qual è il più grande sogno di Michelle Hunziker a parte il lavoro? Vivere il più a lungo possibile in salute. A rivelarlo è stata proprio lei, nella didascalia di un post condiviso qualche settimana fa sul suo canale ufficiale di Instagram. Un post in cui, al lungo messaggio, ha allegato uno scatto che al ritrae felice e rilassata dopo un allenamento. “Finito work out, ora si va a lavorare!“, ha scritto la Hunziker nelle sue stories, svelando a tutti il segreto della sua routine.

“Forte, presente, lucida e piena di obiettivi da realizzare”. È così che Michelle sogna di vivere il più a lungo possibile e, per farlo, non rinuncia al suo allenamento quotidiano: “Per fare questo bisogna allenare corpo, mente e spirito... Voglio essere un giorno una di quelle vecchiette di cui vediamo i video virali che ballano in mezzo alla strada, le quali agguantano ancora la vita, quelle che vedi con gli occhi accesi perché vivono nel presente e non nel passato”.

Non è una novità che Michelle dedichi tanto tempo all’allenamento fisico, che da sempre svolge un ruolo chiave all’interno del suo stile di vita sano. La conduttrice si allena in palestra ma non solo: Michelle non rinuncia al work out neanche in casa e molto spesso ha condiviso sui social i video dei suoi allenamenti. La showgirl pratica anche diversi sport, tra cui il Karate Kyokushinkai, di cui è diventata cintura blu lo scorso maggio.

“La vita è piena di prove ma i limiti ce li poniamo solo noi. Avanti tutta con carica ragazzi!”. In quanti seguiranno il prezioso consiglio di Michelle?