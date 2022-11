Il motivo per cui tutti stanno coprendo i fornelli con la pellicola trasparente è sorprendente: trucco geniale a costo zero

Il motivo per cui tutti stanno coprendo i fornelli con la pellicola trasparente è davvero sorprendente: trucco geniale a costo zero!

Forse potrà sembrarti piuttosto strano, ma se copri i fornelli con uno strato di pellicola trasparente puoi sbarazzarti di un grossissimo problema. Incredibile, non è vero?

Eppure quello che stiamo per mostrarti è un trucco geniale a costo zero che ti cambierà di sicuro la vita. Provare per credere! Se, quindi, ti ho incuriosito con queste premesse non perdere altro tempo prezioso e continua subito a leggere il nostro articolo di oggi.

Di certo non te ne pentirai! Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi e poi fai come ti dico. Il risultato finale è garantito al cento per cento.

Il motivo per cui tutti stanno coprendo i fornelli con la pellicola trasparente è sorprendente

Dando un’occhiata qua e là sul web è possibile scoprire tantissimi trucchetti da utilizzare nella vita di tutti i giorni sia per cucinare che fare le pulizie di casa oppure per risolvere tantissimi altri tipi di problemi. A tal proposito, nell’ultimo periodo ha iniziato a circolare online un video in cui viene messo uno strato di pellicola trasparente sui fornelli. Sai già a che cosa serve questo gesto apparentemente così bizzarro? Prima di svelarti tutto quello che c’è da sapere a riguardo inizia a procurarti questo materiale occorrente:

pellicola trasparente;

sgrassatore spray;

panno umido.

Una volta reperito tutto il necessario, togli le griglie dal piano cottura (niente paura andremo a pulirle più tardi) e spruzza sulla superficie un bel po’ di sgrassatore. Dopodiché, copri i fornelli con uno strato di pellicola trasparente e lascia agire così per circa mezz’ora. A questo punto, togli la pellicola e pulisci il piano cottura con un panno inumidito. In questo modo, i tuoi fornelli torneranno ad essere belli puliti e brillanti come un tempo. Ma soprattutto potrai rimuovere con facilità lo sporco ostinato e le incrostazioni. Davvero incredibile!

Come pulire le griglie del piano cottura

Come abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi, è finalmente arrivato il momento di occuparci anche della pulizia delle griglie. Per farlo, ti basterà procurarti un po’ di aceto bianco, del detersivo per i piatti, una spugna ed uno straccetto.

Successivamente, non dovrai fare altro che appoggiare le griglie nel lavandino della cucina e spruzzare sulla spugnetta qualche goccia di aceto e del detersivo, sfregare bene il tutto e risciacquare sotto l’acqua corrente. Asciuga, quindi, il tutto con il panno ed il gioco è fatto.

Di sicuro il potere sgrassante ed igienizzante dell’aceto combinato insieme all’azione del detersivo ti permetterà di ottenere un risultato a dir poco stupefacente. Provare per credere! D’ora in poi se seguirai questi nostri consigli pulire i fornelli non sarà più un problema.