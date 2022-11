La ruota gira sempre dalla loro parte, incredibile! Sono i segni zodiacali più fortunati

Quali sono i segni zodiacali che sembrano proprio “nati con la camicia”: sono loro i più fortunati secondo le stelle.

Come spiega chiaramente Woody Allen in uno dei suoi film cult intitolato Match Point, la fortuna ha la sua importanza nel determinare l’andamento delle vicende umane. Secondo il celebre regista, più delle nostre scelte, più delle nostre azioni, nella vita a decidere sarebbe la fortuna. Questo tema molto caro all’astrologia è da sempre anche uno dei punti cardine dell’oroscopo: le previsioni giornaliere, settimanali o mensili su ciò che ci accadrà trattano spesso della presenza o meno della dea bendata accanto a noi.

Secondo gli appassionati delle stelle, una dose di fortuna in più per alcune persone dipenderebbe dal segno zodiacale di appartenenza. Una teoria bizzarra, ma che per chi si occupa di pianeti e costellazioni ha il suo perché. Sarebbe infatti la posizione dei pianeti al momento della nascita a determinare quanto sarà generoso il destino con un essere umano.

Esistono vari tipi di buona sorte: quella al gioco, quella in amore, quella nel lavoro ecc. ed ogni componente dello zodiaco ne avrebbe in dote una in particolare. Se siete del segno dell’Ariete, ad esempio, vi sentirete estremamente fortunati nella vita professionale e nello sport.

Il Toro invece è baciato spesso dalla fortuna quando si tratta di amore. Per il resto pianeti e stelle non gli sono particolarmente favorevoli, ma essendo così pratico e concreto, non vi bada più di tanto e va ritto per la sua strada lavorando sodo per i suoi obiettivi.

Ma vediamo quali sarebbero in assoluto i segni nati sotto una buona stella!

La dea bendata li ha presi in simpatia: questi segni zodiacali sono decisamente fortunati

Al di là dei due segni citati poc’anzi, la regola sembra volere che ogni segno zodiacale abbia la sua fetta di fortuna in un determinato settore. Ci sono però due segni che possono contare su un fato benevolo a livelli sfacciati, oseremmo dire.

Uno è sicuramente la Bilancia: amanti dell’equilibrio e dell’armonia, i nati dal 23 settembre al 22 ottobre riescono ad ottenere sempre ciò che vogliono anche grazie alla loro capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Un atteggiamento nei confronti della vita che li premia in modo sorprendente!

Infine, rullo di tamburi per il segno più fortunato dell’intero oroscopo: è proprio lui, il Sagittario! I simpatici arcieri delle stelle sono in assoluto i più benvoluti dalla dea bendata e anche nei momenti peggiori, sembra che qualcuno si incarichi di mettergli davanti la soluzione ai loro problemi.

Che dire, se siete nati sotto uno di questi due segni, non possiamo che farvi le nostre più sincere congratulazioni!