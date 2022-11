Settimana particolarmente nervosa per i Gemelli e quest’altro segno: nel weekend cascata di soldi

Sarà una settimana particolarmente nervosa per i Gemelli e per quest’altro segno: nel weekend potrebbe esserci una cascata di soldi in arrivo.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Grazie all’oroscopo possiamo scoprire in anticipo a cosa andremo incontro, magari preparandoci al peggio o anche al meglio. Queste ultime settimane sono partite abbastanza bene per i Pesci. Ha ricevuto sorrisi da ogni parte ma per un segno così sensibile e attento anche le cose belle sono sempre viste con una certa amarezza.

Si aspetta sempre di ricevere cattive sorprese, ha il timore che qualcosa potrebbe rompere tutti i suoi piani all’improvviso e quella felicità che ogni tanto riesce a toccare con un dito ma non con la mano. La sensibilità dei Pesci è qualcosa che può spezzarlo e ricomporlo allo stesso tempo. Ecco perchè nonostante sia entrato in un mese di novembre partito in modo positivo, ha vissuto questa positività sempre con il pericolo di cadere. Purtroppo la sensibilità oltre ad essere una grande qualità delle volte si trasforma nel difetto peggiore.

Fra poche ore partono gli ultimi giorni del mese e in molti si stanno preparando e si chiedono, andrà bene o andrà male? Per il segno dei Gemelli questa settimana comincerà con un forte nervosismo e non sarà solo. Infatti un altro segno sarà accompagnato dallo stesso stato d’animo anche se nel weekend potrebbe esserci qualche cambiamento e potrebbero sentire nell’aria un odore diverso.

Settimana particolarmente nervosa per i Gemelli e per un altro segno: nel weekend in arrivo una cascata di soldi

La settimana dal 21 novembre non parte benissimo per qualche segno dello zodiaco. I Gemelli, per esempio, vivranno in uno stato di nervosismo assoluto. Questo vivrà forti tensioni sia sul lavoro ma anche nella sfera sentimentale. Purtroppo le incomprensioni faranno da base nelle conversazioni tra colleghi e questo potrebbero avere qualche discussione anche con il capo.

La stessa tensione che sentiranno in azienda la proveranno anche a casa. Con il partner non riusciranno a trovare un punto d’incontro e potrebbero anche pensare di andare via: non bisogna prendere decisioni affrettate. Anche il segno del Toro sarà accompagnato in questo inizio settimana da un forte nervosismo legato a stress e stanchezza. Ci saranno dei giorni particolarmente difficili in cui vedranno ogni cosa in modo negativo. Questo pessimismo si legherà soltanto ai primi giorni della nuova settimana perchè con l’arrivo del weekend, per le persone nate Toro, qualcosa potrebbe cambiare all’improvviso.

Infatti le giornate in cui la fortuna sarà al loro fianco sono proprio quelle di sabato e domenica: in questi giorni potrebbero avvertire un cambiamento nell’aspetto economico. Finalmente potranno vivere ore di spensieratezza e lasciarsi andare, magari sul divano o sul letto, e fare dei pisolini senza avere quel pensiero costante che li turba anche durante il sonno.