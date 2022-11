Molti di noi sono convinti di farlo nel modo giusto: te ne dimentichi sempre ma pulirle è fondamentale, occhio col frigorifero!

Di sicuro anche voi amate prendervi cura della casa, per quanto noioso e stancante possa essere. Ritrovarsi ad ammirare la nostra abitazione pulita e profumata dopo le faccende domestiche ci da sempre una grande soddisfazione. Occhio, però! Te ne dimentichi sempre ma pulirle è fondamentale: fai attenzione col frigorifero!

Di certo molti di voi stanno pensando che non è il loro caso, che di sicuro di qualsiasi cosa si tratti non può riguardare loro. Perché, in effetti, siamo tutti convinti di pulire a fondo ogni angolo dei nostri elettrodomestici. Eppure, quando si tratta del frigorifero, quasi tutti dimentichiamo un dettaglio fondamentale.

Occhio col frigorifero: te ne dimentichi sempre ma pulirle è fondamentale

Inutile dire che tenere ben igienizzato questo elettrodomestico è davvero essenziale per la nostra salute. Basti pensare che vi conserviamo il cibo che poi andiamo ad ingerire per renderci conto del fatto che trascurarlo non è mai una buona idea.

Del resto, nessuno di noi ama il cattivo odore che inizia ad emanare quando si apre lo sportello e sono ormai giorni e giorni che non ci dedichiamo ad una pulizia approfondita. Eppure, a volte, per quanta cura ci mettiamo e quanta attenzione facciamo ci perdiamo in un bicchiere d’acqua e dimentichiamo un dettaglio: scopriamo quale!

Arriviamo al dunque: sicuri di pulire ogni angolo del frigo? E che ci dite delle guarnizioni? Sì, proprio quelle che si trovano ai bordi, così come ai lati dello sportello è che sono essenziali affinché la chiusura sia sigillata a dovere. Avete mai notato che qui si accumula davvero una bella quantità di sporco?

Ebbene, anche questo sporco deve essere trattato ed eliminato se non vogliamo rischiare cattivi odori o, peggio, contaminazione dei nostri prodotti. Come farlo? Con una miscela che potete realizzare a casa in poche mosse.

Vi occorrono semplice acqua, dell’aceto e un po’ di bicarbonato. Andiamo a miscelarli fino ad ottenere una pastetta umidiccia e appiccicosa e, usando uno spazzolino da denti ormai vecchio, spalmiamola lungo le guarnizioni, strofinando con delicatezza. Lasciamo quindi agire per una decina di minuti e con un panno pulito e umido andiamo a risciacquare. Torneranno pulite e lisce, come nuove, senza incrostazioni disgustose!

Dobbiamo aver cura di ripetere questo procedimento ogni volta che ci dedichiamo alla pulizia del frigorifero. Le guarnizioni, infatti, che solitamente sono in gomma, tendono a intrappolare polvere, briciole, liquidi rovesciati, schizzi, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Non vogliamo certo far proliferare i batteri! Questo metodo semplicissimo ed economico ci permetterà di igienizzarle a fondo e tenere il nostro frigorifero sempre pulito e igienizzato.