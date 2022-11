Come togliere le macchie di muffa dai tessuti senza troppe difficoltà: così è tutto più semplice; metodi super naturali ed efficaci.

Un odore sgradevole che, spesso, si trasforma in vere e proprie macchie. Parliamo proprio della muffa, una delle ospiti meno gradite nelle nostre case. Purtroppo, però, specialmente negli ambienti più umidi, capita che questo inconveniente si formi su diversi tessuti delle nostre camere, dalle tende ai semplici vestiti.

Capita, a volte, di dimenticare vestiti umidi o bagnati sul fondo della cesta: ecco che quando dovrai lavarli ti ritroverai qualche macchia in più, causata proprio dalla muffa. Niente paura: a tutto c’è una soluzione e, anche in questo caso, esistono diversi rimedi naturali che ti permettono di risolvere il problema senza dover ricorrere a prodotti chimici o particolarmente aggressivi. I cosiddetti ‘rimedi della nonna’, che ti permetteranno di far tornare come nuovi diversi tipi di tessuti. Ecco alcune dritte di cui non potrai fare più a meno.

Addio macchie di muffa dai tessuti: il metodo 100% naturale che ti risolve il problema

Macchie di muffa sui tuoi tessuti? Non disperarti: potrai eliminarli in poche e semplici mosse, senza fatica né spreco di tempo. Il primo alleato contro questo tipo di macchie sui tessuti è il percarbonato di sodio, che ha un’azione super smacchiante: strofinane un po’ direttamente sulle zone sporche o, se preferisci, diluiscilo in acqua tiepida e lascia il tessuto in ammollo. Successivamente, sciacqua ( anche in lavatrice) e lascia asciugare al sole: il risultato sarà pazzesco! Ma non è finita qui.

Nel caso di tessuti colorati, soprattutto quelli in cotone, puoi servirti del latte caldo, un altro ottimo ‘jolly’ quando si tratta di pulizie domestiche. Come procedere? È semplicissimo: immergi il tessuto colorato in una bacinella riempita esclusivamente di latte caldissimo ( si, lascialo bollire!) e lasca in ammollo per almeno un’ora. Sciacqua accuratamente e vedrai che il tuo capo sarà tornato come nuovo: non ci sarà più neanche l’ombra di una macchia. Come fare, invece, se la muffa invada i capi di lana?

In questo caso, puoi farti aiutare da un mix di ingredienti, economici e super naturali, che tutti noi possediamo nelle nostre case. Si tratta d acqua, sale grosso e limone: anche in questo caso il procedimento è molto semplice e consiste nel tenere in ammollo i tessuti nella soluzione. Mescola bene l’acqua in modo da amalgamare il resto degli ingredienti e, dopo circa 10 / 15 minuti, risciacqua: il risultato sarà ‘wow’.

Non avere più paura di umidità e macchie di muffa: con questi semplici e funzionali rimedi della nonna potrai risolvere tutti i tuoi problemi casalinghi. Chicca finale: per eliminare la muffa dai tuoi vestiti puoi usare anche l’immancabile aceto, uno dei prodotti naturali più utilizzati in casa. Provare per credere!