Crolla una parete al centro commerciale: la donna viene portata d’urgenza in ospedale; cosa è accaduto nella zona nord di Torino.

Anche una tranquilla giornata di shopping e relax può trasformarsi in un incubo. È quello che è accaduto nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022, quando una donna è stata travolta da una parete crollata in un centro commerciale. Una parete di cartongesso, alta 14 metri, che è letteralmente caduta sulla donna, di circa sessanta anni, che è stata trasportata in ospedale.

Grande paura nel centro commerciale di Via Livorno, a nord di Torino, dove improvvisamente è avvenuto il crollo, proprio mentre i clienti passeggiavano spensierati tra i negozi, alle prese con le compere e lo shopping. In seguito i dettagli sulla spiacevole vicenda e gli aggiornamenti sulle condizioni della donna.

Un bruttissimo episodio, quello verificatosi qualche giorno fa al Parco Dora di Torino, un noto centro commerciale della zona nord del capoluogo piemontese, precisamente in Via Livorno. Un momento di relax e spensieratezza si è trasformato in un vero e proprio incubo per una cliente del centro commerciale. Nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022, una parete di cartongesso di circa 14 metri, situata nell’ambio corridoio dei negozi, si è staccata improvvisamente, crollando e colpendo una sfortunata donna che si trovava lì per fare compere. La donna, di circa sessanta anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco, grazie al veloce intervento dei tanti presenti che le hanno immediatamente prestato aiuto.

La donna ha rimediato una frattura ad una gamba, ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute generali sono buone e non preoccupanti. L’episodio improvviso, inevitabilmente, ha creato il panico nel centro commerciale e in poco tempo una folla di persone si è raccolta intorno alla donna colpita, per prestarle soccorso e chiedere l’intervento dei sanitari. Nelle poche immagini trapelate sul web, si intravede la parete crollata in terra e diverse persone presso la zona in cui è avvenuto il crollo. In poco tempo hanno raggiunto il posto anche gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, per transennare e mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. Non è stata resa nota la causa del crollo o altri dettagli in merito all’incidente, che ha letteralmente sconvolto i presenti nel centro commerciale, lo scorso venerdì.

Uno spiacevole imprevisto per la donna, che, però, nonostante il brutto colpo ha avuto la fortuna di ‘cavarsela’ con una frattura alla gamba, senza conseguenze più gravi: quella che si può definire una tragedia sfiorata. Non possiamo che mandarle un grande abbraccio, con i nostri migliori auguri di una velocissima e completa guarigione.