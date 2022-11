Pulire i vetri non è mai stato così facile: usa questo ingrediente che hai già in casa, sarà un gioco da ragazzi

Pulire i vetri non è mai stato così facile: usa questo ingrediente che hai già in casa e vedrai che risultato. Sarà un gioco da ragazzi!

Lavare i vetri, si sa, può essere una bella seccatura. Bisogna salire sulla scala ed usare un bel po’ di olio di gomito per ottenere un effetto soddisfacente.

Spesso però, nonostante il nostro impegno, il risultato finale non è quello che speravamo dato che rimuovere aloni e striature può essere davvero complicato. Ma niente paura, perché quest’oggi andremo a svelarti un trucchetto facile facile che renderà questa attività un vero gioco da ragazzi.

Ti basterà procurarti questo ingrediente che di sicuro hai già in casa ed il gioco è fatto. Prima, però, di mostrarti questo sistema a dir poco geniale andiamo a vedere quali sono i metodi più comuni per pulire i vetri.

Pulire i vetri non è mai stato così facile

Generalmente per pulire i vetri si utilizzano detergenti e detersivi oppure qualche utile trucchetto della nonna come ad esempio l’aceto, l’alcol, l’amido di mais oppure qualche goccia di detersivo per i piatti sciolta nell’acqua. Spesso, però, tutti questi sistemi non determinano un risultato soddisfacente, poiché tendono a rimanere dei fastidiosi aloni e delle brutte striature anche dopo aver terminato.

Per evitare che ciò possa accadere, qualcuno dice che il vero segreto sia quello di asciugare i vetri con la carta di giornale. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Lascia perdere tutti questi metodi e continua a leggere il nostro articolo.

Nei prossimi paragrafi ti sveleremo qual è l’unico modo per pulire i vetri alla perfezione utilizzando un ingrediente super economico che hai già in casa. Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance e guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Usa questo ingrediente che hai già in casa

Al di là dei rimedi della nonna sopra riportati, per pulire davvero alla perfezione i vetri delle finestre di casa bisogna utilizzare questo ingrediente che tutti hanno sempre in dispensa. Hai già capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì delle patate. Facciamo subito un passo indietro ed andiamo a vedere che cosa ci servirà per mettere in pratica i consigli di oggi:

1 patata;

coltello;

straccio in microfibra.

Una volta reperito tutto il necessario, non dovrai fare altro che tagliare la patata in tre parti e passare ciascuna di esse sui vetri in maniera uniforme. Dopodiché, asciuga tutto con il panno in microfibra ed il risultato finale sarà garantito al cento per cento. L’avresti mai detto? Eppure una semplice patata può sbarazzarci di una bella seccatura. Provare per credere! Ma non finisce qua, perché questo astuto stratagemma funziona anche per pulire gli specchi. Provaci anche tu, sarà un vero gioco da ragazzi!