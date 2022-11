Ritrova la madre dopo 60 anni: era stata adottata quando aveva appena 6 mesi; un lieto fine inaspettato per Elisa.

“Oggi per me è una giornata fuori dal normale. Sono strafelice e ringrazio veramente chi ieri sera ha pregato per me perché a 60 anni suonati ho ritrovato la mia mamma biologica e tre fratelli”. Queste le parole che Elisa ha affidato a Facebook, qualche giorno fa, per annunciare la meravigliosa novità. Nata nel ’62 e abbandonata dalla sua madre naturale, la donna è stata adottata quando aveva appena sei mesi e in tutti questi anni non è mai riuscita ad avere il via libera per conoscere la sua famiglia biologica.

Un via libera che, però, è arrivato nei giorni scorsi, con grande gioia di Elisa, che finalmente conoscerà la donna che l’ha messa al mondo. Come si legge sul suo canale Facebook, la sessantenne di Terni incontrerà la sua mamma biologica il prossimo venerdì: quest’ultima si chiama Angela, vive a Roma ed ha circa 80 anni. Quando ha dato alla luce Elisa, abbandonandola poche ore dopo al brefotrofio Beata Lucia di Narni, la donna aveva circa 20 anni. In seguito di dettagli di questa notizia a lieto fine.

Elisa è stata adottata a 6 mesi e dopo 60 anni incontrerà la sua madre biologica: “Non so cosa le chiederò”

Aveva fatto diversi tentativi nel corso degli anni, ma non erano mai andati a buon fine. Fino a qualche giorno fa, quando Elisa Medei ha ottenuto finalmente il permesso di incontrare la sua madre biologica. Una madre che non ha conosciuto, ma di cui è venuta a conoscenza quando aveva otto anni, perché un’amica di scuola le aveva rivelato la verità sulla sua famiglia. Una verità confermata dalla sua madre adottiva al ritorno a casa, ma non fu un trauma per Elisa: “Per me non cambiò assolutamente nulla e neanche per loro”. La prima volta che ha deciso di cercare la sua famiglia naturale è stata 21 anni fa, quando ha perso i suoi genitori adottivi, ma nessun tentativo andò a buon fine, fino all’ultimo. Pochi giorni fa, l’infermiera di Terni ha scoperto non solo che la sua mamma biologica è viva, ma che ha intenzione di incontrarla.

A breve Elisa vivrà una delle emozioni più forti della sua vita e lo farà senza rancore: “Non so cosa le chiederò, forse chi era mio padre, certo non la giudicherò. Ho avuto due splendidi genitori, le nostre vite sono andate così. Ci incontreremo dal suo avvocato, poi vedremo. Sono emozionata, ormai non ci credevo quasi più.!

Sul canale social di Elisa, che oggi è mamma di due figli di 39 e 36 anni, in tantissimi hanno voluto condividere la loro gioia per questo obiettivo finalmente raggiunto. Non è mai troppo tardi per un’emozione così grande.