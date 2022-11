Delle semplici melanzane non sono mai state tanto gustose: ricetta furba per tutta la famiglia. Piace a grandi e a piccini, da provare!

Inserire frutta e verdura all’interno della propria dieta è quanto mai fondamentale. Questi alimenti, infatti, garantiscono l’apporto di numerosissime sostanze nutritive indispensabili per l’organismo.

Non sempre, però, frutta e verdura rappresentano agli occhi di tutti degli ingredienti accattivanti. In particolare, far mangiare zucchine e melanzane ai più piccoli potrebbe essere una bella impresa.

Ma niente paura, perché con la ricetta furbissima che stiamo per svelarti oggi anche delle semplici melanzane potranno diventare un piatto irresistibile. Prima, però, di scoprire il procedimento nel dettaglio andiamo a dare un’occhiata alla lista completa della spesa.

Delle semplici melanzane non sono mai state tanto gustose: la ricetta furba

Se vuoi far mangiare le melanzane a tutta la famiglia questa ricetta furba farà di sicuro al caso tuo. Sì, perché nessuno può resistere ad un piatto tanto buono. Sei curioso di sapere subito come si prepara? Allora bando alle ciance e cominciamo. Per prima cosa, dovrai procurarti i seguenti ingredienti:

2 melanzane;

1 peperone;

1 pomodoro;

1 spicchio d’aglio;

2 fette di pane raffermo;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

sale;

pepe;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo.

Preparazione

Come forse avrai intuito dalla lista della spesa, quest’oggi andremo a preparare delle deliziose melanzane ripiene. Vedrai, quando le porterai in tavola vorranno tutti il bis. Provare per credere! Ma ora cominciamo. Innanzitutto, lava le melanzane sotto l’acqua corrente e dividile a metà nel senso della lunghezza. Dopodiché, mettile su una teglia coperta con della carta da forno, spennella la superficie con un po’ d’olio extravergine d’oliva ed inforna a 200 gradi per 15 minuti.

Nel frattempo, occupati della farcitura. Prendi, quindi, il peperone, lavalo ed elimina i semini interni. Successivamente, taglialo a pezzetti e frullalo con l’aiuto di un mixer. Aggiungi anche il pomodoro, il prezzemolo e lo spicchio d’aglio e continua a frullare. A questo punto, travasa il composto in un piatto ed unisci il pane raffermo tagliato a cubetti. Regola di sale e di pepe e mescola bene.

Infine, non ti resterà che tirare fuori le melanzane dal forno ed inciderle al centro in modo tale da ricavare una sorta di tasca da riempire con il composto precedentemente preparato. Spolvera la superficie con una generosa manciata di parmigiano grattugiato ed inforna sempre a 200 gradi per altri 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, le tue melanzane ripiene saranno finalmente pronte da servire.

Il consiglio extra: per rendere ancora più gustosa la ricetta puoi anche aggiungere nella farcia qualche cubetto di mozzarella così da portare in tavola delle melanzane dal cuore filante. Se, invece, a tavola non ci sono bambini puoi dare al piatto una spinta in più con un pizzico di peperoncino fresco. Insomma, fai spazio alla fantasia ed il risultato finale è garantito.