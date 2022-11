Non puoi parlargli liberamente perchè basta una parola sbagliata e questi segni si offendono facilmente.

I segni dello Zodiaco sono 12 anche se negli ultimi tempi si è parlato di un tredicesimo, Ofiunco. Se così fosse potrebbe cambiare anche il segno con cui ci siamo sempre indentificati, questo dipenderebbe dal periodo al quale si riferirebbe. Sta di fatto che al momento non c’è nessuna certezza. Nel frattempo possiamo continuare ad identificarci ancora con il nostro di nascita.

Ogni segno ha delle caratteristiche che lo diversificano da un altro. Questo però non vuol dire che le persone nate sotto lo stesso segno sono uguali o simili. Vuol dire che c’è una predisposizione maggiore, come dicono gli astri, ad avere quella determinata peculiarità. Spesso, proprio per questo, vengono formati dei gruppi o delle classifiche. Per esempio, sapete quali sono i segni più apatici? E’ da inserire qui la Bilancia, che appare sempre sulle sue, come se fosse distaccata da quello che gli succede intorno. Anche la Vergine lo è, anzi, è consapevole di esserlo e non fa nulla per dimostrare il contrario.

Infine, rientra nel gruppo lo Scorpione. Questo ha sempre il bisogno di allontanarsi dagli altri e di trovare un posto per restare solo. Oggi invece scopriamo quali sono i segni che si offendono facilmente, quelli a cui non puoi dire proprio nulla.

Non puoi dirgli una parola sbagliata e questi segni si offendono facilmente

Il mese di Novembre è quasi finito, mancano pochi giorni all’arrivo di dicembre. In queste settimane alcuni segni dello zodiaco hanno vissuto momenti alti e bassi ma essendo molto forti e combattenti non si sono mai arresi davanti alle difficoltà. Altri segni, invece, più deboli, si sono lasciati travolgere e influenzare dal pessimismo.

La reazione dipende anche dal tipo di personalità. Nessuno reagisce in modo uguale, questo perchè tutti e 12 segni hanno caratteristiche che li differenziano e li accomunano. Oggi vediamo insieme quali sono i segni più permalosi, quelli a cui non puoi proprio dire niente perchè si offendono facilmente. Rientra in questo gruppo il Cancro: basta sbagliare una parola con loro e vi porteranno per molto tempo rancore. Dato che sono sensibili, tendono anche a prestare una particolare attenzione a tutto. Se non prestate la stessa cura saranno vostri nemici.

Lo Scorpione diventa molto aggressivo davanti alle critiche. Tende a soffrire se gli rivolgete una parola sbagliata ma non ve lo farà mai vedere. L’Ariete è molto impulsivo, quindi se è offeso da qualcosa che avete fatto o detto lo noterete da subito perchè non contiene la reazione. Prima di dirgli qualcosa che potrebbe infastidirlo, pensateci due volte!

Anche il Leone è un vero permaloso. Non accetta le critiche e pensa sempre di avere ragione. Quando aprite una conversazione con lui, cercate di non farlo sentire sotto attacco. Infine, fa parte del gruppo anche il segno dei Pesci. Ha una sensibilità innata e potete ferirli davvero con poco. Se succede tendono a nascondersi e a piangere: con le persone Pesci dovete avere una maggiore attenzione.