La torta è irresistibile, certo, ma con le mele puoi preparare anche questi muffin soffici, profumati e golosissimi, senti che delizia!

Quando decidiamo di sorprendere tutti un dolce alle mele è sicuramente la scelta vincente. Chi resiste a questo frutto nutriente, succoso e saporito? Piace perfino ai bambini! Di solito la ricetta che scegliamo è sempre la stessa, e allora che ne dite di provare qualcosa di diverso? Non solo la classica torta: con le mele prepari anche questi muffin soffici, profumati e deliziosi!

Di sicuro un’idea sfiziosa e gustosa da proporre a tutta la famiglia. E che andrà benissimo sia a colazione che come merenda. Vi assicuriamo che già mentre saranno a cuocere in forno il loro profumo eccezionale vi farà venire l’acquolina in bocca e non vedrete l’ora che siano pronti per assaggiarli. Andiamo a preparare insieme questi muffin da favola!

Muffin alle mele: perché sempre la torta? Questi dolcetti sono una delizia!

Oltre ad essere sublimi si preparano anche in modo semplicissimo:

130 grammi di farina;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

80 grammi di zucchero;

40 ml di olio di semi;

2 mele;

zucchero di canna quanto basta;

burro quanto basta;

un pizzico di cannella;

80 ml di latte;

zucchero a velo quanto basta.

Iniziamo subito dal lavaggio delle mele. Una volta asciugate sbucciamole e tagliamole a dadini molto piccoli. Se preferite potete anche grattugiarle o frullarle. In una ciotola andiamo ad unire insieme lo zucchero, il lievito, la farina e la cannella. Riversiamo all’interno le mele a pezzetti e amalgamiamo con una spatola. A parte lavoriamo invece le uova, sbattendole leggermente e poi, poco alla volta, uniamo il latte a temperatura.

A questo punto andiamo ad accorpare i due composti. Dobbiamo ottenere una crema che sia lascia e omogenea, senza grumi. Prepariamo quindi i classici pirottini da muffin e imburriamoli con cura. Riempiamoli per tre quarti con il composto ottenuto e usiamo le fettine di mela tenute da parte per decorare. Spennelliamo la superficie con del burro fuso e cospargiamo con lo zucchero di canna.

Siamo pronti per la cottura. Portiamo i muffin in forno a 180 gradi e lasciamoli cuocere per una ventina di minuti. Fate una prova con lo stuzzicadenti per verificare che siano pronti. Vi consigliamo di non togliergli subito dallo stampo ma di lasciarli assestare, raffreddare almeno cinque minuti. Andremo poi a cospargerli di zucchero a velo e il gioco è fatto. Un morso e non potremo più fare a meno di questa delizia!

Consiglio extra: con la stessa ricetta potete preparare anche i muffin alle pere. Vi consigliamo però di aggiungere un terzo frutto, usando quindi tre pere e non due, come facciamo con le mele. Questo perché sono meno “sode” e si sfaldano più facilmente.