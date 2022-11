Quali sono i segni zodiacali di cui è meglio non innamorarsi: possono farti molto male con il loro comportamento.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo che ci dice in anticipo cosa accadrà. Molte persone hanno l’abitudine di andare a leggere ogni mattina cosa dicono gli astri. E’ anche un modo per prepararsi ad eventuali ostacoli o ad inaspettate sorprese. Saprete però sicuramente che non tutto quello che viene riportato deve essere preso alla lettera.

In queste settimane quasi tutti i segni dello zodiaco hanno vissuto momenti alti e bassi. Qualcuno ha saputo come affrontare la situazione e non si è lasciato influenzare. Altri invece, che hanno una personalità più debole, non sono stati in grado di guardare avanti con positività. Il pessimismo spesso li ha avvolti facendoli cadere in uno stato di malessere assoluto.

La reazione di ogni segno che poi identifica ogni persona, dipende anche dalle caratteristiche che possiede. Ma non solo questo, dipende anche dal tipo di esperienze vissute. Queste infatti ci fortificano ma possono renderci allo stesso tempo deboli di fronte a delle situazioni che ci toccano particolarmente. Può farci molto male una questione d’amore. Ebbene sì, l’amore è quella cosa che se la tieni la vuoi sempre di più e se non ce l’hai, la vuoi assolutamente. Non tutti però sono in grado di offrirlo a pieno, ci sono alcuni segni di cui, secondo gli astri, è meglio non innamorarsi.

I segni dello zodiaco sono 12 e prendono ognuno il nome da una costellazione, questi sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine; Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci. Negli ultimi anni si è parlato di un tredicesimo anche se non si hanno maggiori certezze al riguardo.

In attesa che questi dubbi possano essere sciolti, possiamo continuare ad identificarci con il nostro segno di nascita e con le caratteristiche, non sempre perfette, che ci vengono assegnate. Ci sono alcuni segni che sono degli eterni romantici, sono quelli che quando hanno l’amore hanno tutto e se qualcosa non va con la persona amata stanno malissimo. E’ sull’amore che oggi vogliamo concentrare l’attenzione. Vi sveliamo che ci sono dei segni dello zodiaco di cui è meglio non innamorarsi.

Il Sagittario ama essere libero, stare in una relazione per lui vuol dire come essere rinchiuso. Ecco perchè ci vuole veramente poco per farlo andare via e l’amore in certi casi non basta. Se nasce una piccola crisi saranno ben lontani subito. Forse è meglio stare attenti con loro.

Anche L’Ariete è un tipo che ama la libertà e di fronte alle tensioni di coppia va via lasciandovi spesso senza spiegazioni. Rientra in questo gruppo, infine, il Toro. Forse neanche lo immaginate, perchè questo segno in amore è capace di dare il mondo. Però basta poco per fargli fare dieci passi indietro, le difficoltà amorose non fanno per lui. Se fate un piccolissimo errore potrebbero lasciarvi su due piedi.