Se ti capita spesso di litigare con il tuo partner devi assolutamente sapere questo

Se ti capita di litigare spesso col proprio partner devi assolutamente sapere questo: è davvero molto importante esserne consapevole.

“L’amore non è bello se non è litigarello”, è questo il famoso detto che conoscono tutti e che calza a pennello con l’articolo di oggi! Anche voi vivete un rapporto di coppia e siete soliti litigare col proprio partner? Non si tratta affatto di qualcosa di sbagliato o che capita ad una coppia su mille, ma di qualcosa che sicuramente succede a tutti, persino a coloro che stanno insieme da più tempo, e che tante volte può rappresentare una vera e propria prova del nove.

Se anche a te, però, capita di litigare spesso col proprio partner, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere. Certo, discutere o parlare con l’altra persona della coppia è sicuramente qualcosa di positivo, che può sicuramente rafforzare il rapporto di coppia. Fate molta attenzione, però: le discussioni devono essere necessariamente costruttive! Sarebbe, infatti, un vero peccato e, nella peggiore delle ipotesi, rovinare un rapporto stabile e durature per delle cose di poco conto.

Cosa bisogna fare, però, per fare in modo che le discussioni col partner non vadano a rovinare il rapporto di coppia? Secondo la psicologa Rodman, ci sarebbero alcuni comportamenti che andrebbero completamente evitati. Di quali parliamo esattamente? Scopriamoli insieme e vi assicuriamo che da questo momento in poi la discussione con la propria dolce metà non sarà più un momento di sfinimento e dolore, ma di comprensione.

Se anche voi siete soliti litigare col proprio partner dovete sapere questo: cosa è sbagliatissimo

Per quanto una persona si sforzi tantissimo di non litigare con la propria dolce metà, non si può affatto negare di dire quante volte una semplice discussione possa rappresentare una vera e propria del nove. Se dall’altra parte, infatti, vi rendete conto che c’è la volontà di sistemare la questione e di voltare pagine, sappiate che ha davvero interesse nel far proseguire la storia. Invece, se notate che non c’è nulla da fare, allora dovete anche voi lasciar perdere ed iniziare a pensare che magari non era la storia della vostra vita.

Se anche voi, però, tenete alla vostra relazione ma siete soliti litigare col proprio partner, secondo la psicologa Rodman ci sono degli atteggiamenti che devono essere completamente evitati. In primo luogo, durante una discussione non bisogna mai scaricare la colpa all’altra persona o, addirittura, prendere sottogamba il motivo del litigio. Altro atteggiamento ancora sbagliato è denigrare la persona con cui si parla e i suoi momenti di debolezza oppure lasciare la discussione senza una soluzione.

Detto questo, la psicologa ritiene di fondamentale importanza parlare chiaro col proprio partner, esprimendo senza paura i sentimenti, ma anche capire il punto di vista dell’altro.

Da come si può chiaramente comprendere, si tratta di piccole accortezze che possono davvero salvare una relazione. Cosa ci dite voi?