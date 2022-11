È la nemica numero 1 della pulizia: se sono rovinati non buttarli via, sono perfetti per far sparire la polvere da casa!

Ogni giorno ci dedichiamo con solerzia alle faccende domestiche, per rendere l’ambiente in cui viviamo sano e igienizzato. Non si tratta certo di un divertimento, eppure ci impegniamo la massimo per il bene nostro e della nostra famiglia. Eppure, lei rimane lì, ostinata, ricompare a distanza di pochi minuti. Se sono rovinati non buttarli via: sono perfetti per far sparire la polvere da casa!

Ebbene, vogliamo suggerirvi un metodo al quale di sicuro non avete mai pensato. Lasciate perdere strofinacci, scopa e aspirapolvere. Vi spiegheremo come servirvi di qualcosa che solitamente buttate via perché ormai rovinato in modo furbissimo per catturare ed eliminare la polvere. Resterete senza parole di fronte all’efficacia di questo metodo “casalingo”.

Eliminare la polvere da casa: usa questi, non buttarli via, sono super efficaci

Di sicuro tutti ne abbiamo un paio in casa. Spesso, però, li gettiamo via quando si rovinano, il che succede davvero di frequente essendo molto delicati. Non ci rendiamo conto, tuttavia, di commettere un errore poiché possono tornarci utili come mai avremmo creduto possibile.

Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Ebbene velo sveliamo subito e poi vi spieghiamo come dovete servirvene per ottenere il risultato migliore! Si tratta di semplicissimi collant! Sì, proprio le calze che indossiamo sotto i vestiti o le gonne e che tendono a strapparsi subito così che finiamo per indossarli una volta e poi buttarli via. Cambieremo subito idea una volta scoperto questo metodo!

Anche voi avete notato che, quando li indossate, finite per ritrovarvi di tutto “incollato”. Fili, palline di lana e di cotone, peli del vostro amico a quattro zampe, capelli e così via. Questo perché i collant si comportano come una sorta di calamita e tendono ad “attrarre” e imprigionare ciò che finisce per sfiorarli.

Per questo sono perfetti per catturare la polvere anche negli angoli più difficili da raggiungere. Che si tratti di mobili o pavimenti. Ma come li possiamo usare? Si tratta di un metodo davvero facile facile. Ciò che vi occorre è un comune manico per pavimenti al quale però andrete a eliminare lo stofinaccio.

Vi applicherete, invece, i vostri vecchi collant. Ora non dovete fare altro che usare il manico per raggiungere i punti impolverati, strofinando delicatamente. In questo modo la stoffa catturerà la polvere e la intrappolerà, invece di limitarsi a “sposarla” come fa una classica scopa. Vi basterà poi buttare via il collant et voilà! Un ‘idea davvero furbissima ma soprattutto efficace: provate una volta e resterete sorpresi perché funziona davvero molto bene. Chi lo avrebbe mai detto?!