Sono in pochi a conoscere questa funzione super ‘segreta’ di WhatsApp: ti cambierà la vita

Sono in pochi a conoscere questa funzione super ‘segreta’ di WhatsApp: quando l’avrai provata ti cambierà di sicuro la vita.

WhatsApp è senza dubbi una delle applicazioni più utilizzate al giorno sia in Italia che nel resto del mondo. Perfetta per contattare amici, parenti e colleghi con un semplice click, ha anche tantissime ed utilissime funzioni che ci permettono di fare praticamente di tutto.

Scambiare foto e video con i nostri contatti, inviare la nostra posizione, nascondere l’orario di accesso alle chat, creare gruppi e quant’altro. Di recente l’app ha perfino permesso di iniziare a chattare con se stessi. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così! Ad ogni aggiornamento l’applicazione diventa sempre più sofisticata ed accattivante e ci permette di risolvere tantissimi problemi. Pensiamo ad esempio ai messaggi vocali. Questi sono nati proprio con l’intenzione di facilitare la comunicazione anche quando non abbiamo le mani libere per poter scrivere. Così facendo, infatti, basta toccare un pulsante per iniziare a registrate la nostra voce che si riprodurrà sullo smartphone del nostro interlocutore con altrettanta facilità.

In più, questa funzione risolve anche un altro problema. Ci dà la possibilità di fare delle comunicazioni più lunghe in pochi secondi o minuti. Ad ogni modo, esiste una funzione super ‘segreta’ che non tutti conoscono e che riguarda proprio i messaggi vocali. Quando scoprirai di che cosa si tratta ti cambierà la vita. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Come abbiamo anticipato poco fa, WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea dotata di numerosissime funzioni, una più utile dell’altra. Quello che, però, non tutti sanno è che esiste una funzione super ‘segreta’ che permette di ascoltare i messaggi vocali senza mostrarlo ai nostri interlocutori in chat. Avevi mai sentito parlare di questa possibilità prima d’ora? Continua subito a leggere i seguenti paragrafi e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Sicuramente starai pensando che per raggirare tale problema si potrebbe ascoltare l’audio e poi segnare la chat come ancora da leggere. In parte è vero, ma questo passaggio se non eseguito rapidamente potrebbe comunque destare dei sospetti in quanto i nostri contatti potrebbero accorgersi che prima il messaggio vocale appariva come ascoltato e poi non visualizzato. Un’incongruenza che difficilmente passerebbe inosservata. Ma c’è un altro modo, per poter ascoltare gli audio senza farsi notare.

In pratica, non devi afre altro che aprire una chat con te stesso. Per farlo occorre creare un gruppo WhatsApp in cui andremo ad inserire almeno un altro componente che poi dovremo eliminare. Inserisci magari una persona fidata come un fratello, un genitore o un migliore amico, così non dovrai dare troppe spiegazioni. A questo punto, rinomina il gruppo chiamandolo ‘Promemoria’ o ‘Solo io’ oppure ‘Chat personale’ e poi torna nella conversazione in cui hai ricevuto l’audio. Inoltralo nella tua chat e lì potrai finalmente ascoltarlo senza che nessuno lo sappia. Facile, non è vero?