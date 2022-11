A cosa dovresti fare attenzione in una stanza d’hotel: non farti sfuggire questi dettagli ‘inquietanti’, devi farlo prima di ogni altra cosa.

Tutti amano viaggiare e vorrebbero farlo spesso. Purtroppo gli impegni dovuti al lavoro e alla famiglia non ci permettono di realizzare questo desiderio. Inoltre, non sempre il denaro basta e capita troppe volte che preferiamo non spendere in viaggi e compere ma di risparmiare. Quando potete però, cercate di visitare qualche luogo nuovo, è importante anche per recuperare il benessere fisico e mentale.

Bisogna staccare altrimenti la vita diventa monotona e le difficoltà prendono il sopravvento. Quando si viaggia solitamente si prenota anche una camera in un hotel. Ci sono alcuni accorgimenti da fare in questo caso. Quando entrate nella stanza di cui vi daranno le chiavi in reception dovete prima osservare e guardare ogni angolo.

La prima cosa che quasi tutti fanno è quella di buttarsi sul letto. Bene, non fatelo, fate attenzione prima a questi dettagli.

Quando facciamo un viaggio solitamente scegliamo anche l’hotel dove dormire. Una volta che siamo arrivati e abbiamo le chiavi della stanza, vi entriamo e posiamo le borse. Subito dopo aver fatto queste azioni, vi anticipiamo che ci sono alcuni accorgimenti da fare. Infatti bisogna fare attenzione ad alcuni importanti dettagli, ancora prima, per esempio, di buttarsi sul letto.

Forse non tutti lo sanno ma prima di poggiarsi è meglio togliere il copriletto. Infatti, solitamente le ditte di pulizie cambiano soltanto le lenzuola, mentre i piumoni e le altre coperte non vengono cambiati con frequenza. Prima di dormire verificate la temperatura per evitare di avere spiacevoli inconvenienti durante la notte. Dovete regolarla, perchè potreste svegliarvi per il caldo o per il freddo. Se avete il timore di essere spiati, coprite lo spioncino in modo da non stare con l’ansia di poter essere osservati da qualcuno fuori.

Particolare attenzione dovete prestarla alla macchinetta del caffè, al telecomando e ai bicchieri sul lavandino del bagno. Può capitare che questi oggetti non vengano disinfettati e puliti ogni giorno, di conseguenza si possono accumularsi batteri e la polvere. Inoltre, prima di voi ricordate che in quella stessa stanza ci sono state altre persone che hanno toccato gli stessi oggetti. Tra gli ultimi accorgimenti da fare c’è l’apertura della valigia. Fatelo in uno spazio adatto, come il bagno, dato che dovrebbe essere il luogo più pulito di una stanza d’hotel. Questo perchè se le aprite, per esempio vicino all’armadio, potreste vedere delle tarme. Se volete evitare questo disturbo, fate come vi abbiamo suggerito. Quindi, prima di muovervi liberamente in una stanza d’hotel fate attenzione a questi dettagli: è molto importante non dimenticare nulla!